Een zomers winterdessert: citroen met granité van limoncello en pistache van Sergio Herman Redactie

18u01

Bron: VTM 4 Pieter Declercq . Nina kookt Nog op zoek naar een dessertje voor oudjaar? Sergio Herman inspireert met deze gevulde citroenen met granité van limoncello en pistachecremeux. Dat wordt scoren aan tafel!

In La Mamma kookt Sergio Herman voor de mama's van bekende personen. Speciaal voor Marco Borsato maakte Sergio Herman een granité van limoncello en pistachecremeux. Een zomers dessertje in de winter, om ook jouw (schoon)moeder mee te impressioneren aan de feesttafel?

Bereiding (voor 4 personen)

- Voor de granité: warm 300 gram suiker en 1 glas water op tot suikerwater. Meng met 2 dl limoncello en sap van de twee citroenen. Laat volledig afkoelen.

Vries in. Roer om de twee à drie uur met een vork in het sap tot je kristallen krijgt. Reken ongeveer een dagje. Je moet natuurlijk geen dag lang om de drie uur roeren. Doe dit af en toe eens.

- Voor de cremeux: klop 45 gram suiker op met 4 eidooiers tot een schuimige massa (ruban). Warm 250 gram room op met 1 eetlepel pistachepasta.

Meng de ruban met de room. Doe terug in de pan. Zet het vuur zachter. Roer tot het ongeveer 80 graden Celsius heeft. Controleer dit door een streep te trekken over je spatel. Als je een mooie lijn hebt, dan is het ongeveer ok. Het mag niet koken.

Week gelatine, pers uit en smelt in het warme mengsel. Zeef en laat vier uur opstijven.

Roer los en doe in een spuitzak.

- Afwerking: verkruimel de koekjes. Hol de citroenen uit. Lepel er de verkruimelde koekjes in. Spuit er de cremeux op en werk af met granité en een takje groen. Serveer dadelijk.