Een zomerproof soepje dat barst van de vitamines: dit is het geheim

08 juni 2020

12u00 0

Soep in de zomer? Kan perfect. Ga voor een lichte bouillon boordevol groenten die in de zomermaanden op hun best zijn. Prei, courgette, paprika, boontjes: ze barsten nu van de vitamines en zorgen voor een heerlijk zoet soepje.



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 sjalot, gesnipperd

2 teentjes look, geperst

2 stengels prei, in ringen

1 courgette, in blokjes

1 groene paprika, in blokjes

150 g boontjes, gehalveerd

1 citroen

bosje peterselie, fijngesneden

200 g linzen uit blik, gespoeld

1,2 l groentebouillon (3 blokjes groentebouillon + 1,2 l heet water)

250 g gekruid gehakt

stokbrood

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Draai met vochtige handen kleine balletjes van het gehakt. Bak het sjalotje met 1 geperste lookteentje in olijfolie. Voeg de gehaktballetjes toe en bak rondom bruin. Schep er de courgette, prei, paprika en boontjes onder en roerbak 2 minuten.

2. Blus met de groentebouillon, breng aan de kook en laat op een laag vuur 12 minuten sudderen. Voeg de laatste 5 minuten de linzen toe. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout.

3. Rasp voor de gremolata de citroen en meng de geraspte schil samen met de peterselie en het resterende geperst teentje look onder 2 el olijfolie.



4. Schep de soep in kommen en werk af met een lepeltje gremolata. Serveer de soep met wat stokbrood.

