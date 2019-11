Zoete zondag Gesponsorde inhoud Een zoete ParTEA met...

Citroen-cakejes met blauwe bessen en citroen

Aangeboden door Dr. Oetker

26 november 2019

15u00 0

Op zondag zetten we een kopje thee en vullen we de étagère met heerlijke zoetigheid. Deze elegante en easy cakejes van blauwe bessen en citroen zijn helemaal onze cup of tea.

Het recept

Aantal: 10 tot 12 stuks

Duur: 45 min.

Dit heb je nodig

* 100 g patisseriebloem * 75 g kristalsuiker * 1/2de zakje Dr. Oetker Backin Bakpoeder * 1/2de * 1 tl zout * 2 eieren * 100 ml melk * 1 Dr. Oetker Vanillestokje * 75 g blauwe bessen (diepgevroren) * enkele druppels Dr. Oetker Citroen Aroma * 50 ml zonnebloemolie * extra: Dr. Oetker Gebaksglazuur * bakvormpjes

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 180°C.

2. Klop in een mengkom de eieren met de melk luchtig. Snijd de vanillestok overlangs open en schraap met de punt van een mes het merg eruit. Doe het vanillemerg bij het melkmengsel.

3. Meng de bloem, het bakpoeder, het zout en de suiker in een kom. Voeg toe aan het eimengsel en spatel voorzichtig om.

4. Voeg in een straal de zonnebloemolie toe.

5. Besprenkel de blauwe bessen met het Citroen Aroma. Voeg ze toe aan het beslag en spatel kort door het deeg.

6. Vul de bakvormpjes voor 3/4de met het beslag en zet 20 tot 25 min. in de oven.

7. Laat afkoelen op een rooster.

TIP: werk - alvorens aan te vallen - de cakejes af met wat gebaksglazuur

Zin om zelf aan de slag te gaan? Ontdek meer haalbare, lekkere recepten voor warme, zoete momenten op www.oetker.be.