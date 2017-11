Een zalig zondags ontbijt op bed, op de manier van Véronique Leysen Eva Van Driessche

10u19 2 Dirk Alexander Nina kookt Ze runt twee koffiebars, een eigen breilabel én heeft er een kersvers kleintje Otto bij. En toch vond Véronique Leysen nog de tijd om in de keuken lekkers klaar te maken voor haar gezin en er een boek over te schrijven. “Ik was nooit zo’n huisvrouw, we aten altijd snelsnel iets onderweg. Maar sinds Otto er is geniet ik er echt van om te zorgen en om mooie en lekkere gerechten op tafel te toveren.” Ontdek hoe je een prachtig ontbijt op bed kan maken voor je liefsten met receptjes van Véronique.

"Koken met een baby in huis is niet makkelijk, maar het lukt me nu net beter dan vroeger. Ik heb dit boek ook gemaakt tijdens mijn bevallingsrust. Plots had ik drie maanden de luxe om enkel met een baby bezig te moeten zijn en niet met mijn zaak. Otto sliep in de draagzak terwijl ik schreef en uitprobeerde. Na een dag in de koffiebar zou je niet verwachten dat ik nog graag in de keuken sta, maar bij mij is dat wel zo. Koken brengt me rust. En als ik kook heb ik het tenminste zelf in de hand, dan kan ik maken wat ik wil en mijn borden mooi dresseren. Ik eet écht met mijn ogen, het moet er mooi uitzien."

"Ontbijten is verwennen, voor jezelf maar ook voor de mensen die je leuk vindt. Een ontbijtje op bed - hoe eenvoudig ook - is altijd feest! Heb je iets te vieren? een post-it met een lief tekstje onder de koffie, een tikken eike met toast avocado, een vers sapje, een koffietje en wat yoghurt of een havermoutpapje: alles smaakt beter in bed."

Dorothé Dubois Ontbijt op bed uit Vero's brunchboek

Recept: rose water Brusselse wafels

Dit heb je nodig:

500 g bloem

5 eitjes

5 dl melk

25 g gist

35 ml lauw water

300 g boter

1 vanillestok

10 g suiker

snufje zout

rood fruit

Griekse yoghurt

bloemsuiker

Dorothée Dubois Wafels met rode vruchten uit Vero's brunchboek

Zo maak je het:

Meng de bloem met de eitjes en de melk in een mengschaal. Klop alles tezamen tot je een mooie gladde massa krijgt.

Los de gist op in lauw water. Gied de opgeloste gist bij het deeg.

Smelt de boter en giet het bij het deeg.

Snij het vanillestokje doormidden en schraap de vanille eruit. Voeg toe aan het deeg samen met de suiker en het zout. Meng alles goed. Laat het deeg 30 minuten rijzen.

Bak de wafels in een super heet ijzer. Door ze heel heet te bakken, krijg je krokante wafels.

Snij het fruit en strooit het over de wafels. Een toefje Griekse yoghurt, wat bloemsuiker en klaar! Voeg ook nog wat honingsiroop toe voor extra subtiele zoetigheid.