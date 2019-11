Philips Airfryer Gesponsorde inhoud Een volledige maaltijd klaarmaken in 1 toestel? Yes, you can! Aangeboden door Philips

27 november 2019

10u00 0

Klinkt aanlokkelijk niet? Onmogelijk, denk je? Toch niet hoor. Het is zelfs verrassend eenvoudig om lekker, gezond en vers te koken, zonder dat je daar de keuken of de uitrusting van een professionele kok voor moet hebben. Benieuwd? Lees vooral door.

Groente koken of stoven in pan één, aardappelen koken in pan twee, groente in stukjes snijden, aardappelen pureren, vlees in pan drie bakken, ook eventueel in stukken verdelen, saus maken in pan vier, alles in de oven doen, nu nog een halfuurtje wachten... Vind je het gek dat zelfs voor zoiets simpels als een ovenschotel je keuken in een oogwenk verandert in een slagveld? Eenpansmaaltijd noemen ze zoiets. Maar het kan ook anders! Airfryer to the rescue.

Met 100% succesgarantie

Brood bakken, pizza’s bakken, muffins maken, vlees, vis of kip bakken, frietjes of kroketjes bakken, groenten grillen, rijst wokken... je kan het zo gek niet bedenken, of het kan met de Airfryer. Dat is niet alleen superpraktisch (gedaan dat eindeloze afwassen of die boordevolle afwasmachines), het is ook nog eens gezond. Je hebt immers maar een fractie van de vetstoffen nodig die je anders nodig hebt om bijvoorbeeld kip te bakken, terwijl het resultaat even smaakvol is: vanbuiten een knapperig korstje en lekker mals vanbinnnen. Ook de bediening is eenvoudig: temperatuur en tijd instellen, één druk op de knop en je hebt er geen omkijken naar. Kijk maar eens wat voor heerlijke omelet Sofie Dumont ermee maakt: boordevol groenten die ze eerst grilt, voordat ze de omelet bakt. Easy does it!

Omelet met extra groenten: smakelijk!

Een eenpansmaaltijd met extra veel groenten: het leven kan eenvoudig en lekker zijn! Een stukje stokbrood erbij en eventueel nog een slaatje en smullen maar! Ideaal gerecht voor een luie vrijdagavond.

Wat heb je nodig?

voor 2 personen

* 200 g butternutpompoen, in blokjes * 150 g knolselder, in blokjes * Olijfolie * 2 handvollen spinazie * 1 zakje mozzarellabolletjes * 4 eieren * peper en zout * 150 ml room (mag ook plantaardige room zijn, bijvoorbeeld kokos) * 1 bos koriander

Voor de bereiding:

* 1 Philips Airfryer XXL

Zo maak je het:

1. Meng wat olijfolie en peper en zout door de blokjes pompoen en knolselder.

2. Grill alles 15 minuten in de Philips Airfryer XXL op 200 °C.

3. Snij de spinazie grof.

4. Klop de eieren los. Kruid met peper en zout en roer de room erdoor.

5. Laat de mozzarella uitlekken.

6. Meng de spinazie tussen de gegrilde groenten in de bakvorm.

7. Giet het eimengsel erover en meng door elkaar.

8. Schik er de mozzarellabolletjes op.

9. Zet de Philips Airfryer XXL op 190 °C en laat 15 minuten garen.

10. Dien op met de grof gesneden koriander.

Wil je weten wat de Philips Airfryer XXL allemaal kan en welke smakelijke en originele gerechten je ermee kan klaarmaken? Surf dan naar Philips.be.