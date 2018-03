Een spons, snijplank of oude kruiden: 7 dingen die je niet mag bijhouden in je keuken Margo Verhasselt

19 maart 2018

18u00

Bron: Time 1 Nina kookt Is die kip nog goed? Zou ik die snijplank met talloze krassen niet stilaan de deur wijzen? Orde houden in de keuken is vaak niet simpel. Maar toch zijn er enkele zaken waar je echt rekening mee moet houden. Om hygiënische redenen of gewoon omdat het je leven stukken gemakkelijker zal maken!

1. Vervang je spons

Ironisch genoeg, gebruik je hem om borden en bestek schoon te maken, maar een spons zelf schoon houden is erg moeilijk. Hem koken of in de microgolfoven steken om van bacteriën af te komen is misschien een optie maar is niet genoeg. In sponsjes zitten vele gaatjes, en daarin verstoppen talloze bacteriën zich. Daarom is het belangrijk om die spons vaak genoeg te vervangen. Nog beter? Gebruik een washandje in plaats van een spons. Deze kan je makkelijker wassen, bacteriën hebben minder gemakkelijk vrij spel, het is goed voor het milieu én de portemonnee.

2. Zeg nee tegen restjes waarvan je niet meer weet wanneer je ze klaarmaakte

We maken het allemaal mee. Je komt thuis na een lange werkdag en trekt met rammelende maag die frigo deur open. Tot jouw grote spijt ben je gisteren inkopen vergeten doen en vind je alleen nog een restje van eergisteren, of was het nu toch vorige week? De keuze die je nu moet maken? Smijt het weg en bestel een pizza. Het is niet omdat je niet meteen schimmel ziet dat je er niet erg ziek van kan worden.

3. Zeg gedag tegen spullen uit de vriezer met een laagje 'sneeuw'

Ziet jouw Tupperware die net uit de diepvriezer komt er net zo uit alsof hij 'Let it go' uit de Disney film Frozen kan beginnen zingen? Dan is het ook tijd om hem te laten gaan. In dit geval zijn bacteriën niet het probleem. Maar de smaak zal erg droog of vervaagd zijn.

4. Vervallen of niet?

Oke, we zijn allemaal schuldig aan deze. Wie heeft er nog nooit een fles tomaten ketchup vastgehouden met een vervallen datum en gedacht "hiervan zal ik niet doodgaan". Juist ja, wij allemaal. Vaak kan je een product dat een paar dagen over datum is nog perfect opeten. Maar na een tijd is het wel echt tijd om gedag te zeggen. Een trucje: ziet de textuur er anders uit? Dan mag het in de vuilbak.

5. Oude kruiden

Alhoewel de temperatuur het nog niet echt toegeeft, is het misschien toch al eens tijd voor de jaarlijkse lenteschoonmaak. En jouw kruidenkastje mag daar niet aan ontsnappen. Kruiden zouden hun smaak na ongeveer een jaar beginnen verliezen.

6. Ingesneden snijplank

Of je nu een exemplaar in plastiek of in hout hebt, barsten of sneden zijn teken dat die snijplank van jou aan vervanging toe is. Bacteriën houden ervan om in de groeven te kruipen waar we ze niet uit kunnen halen.

7. Vlees dat een geurtje heeft

Vind je nog een stuk vlees terug in de frigo dat niet meteen fris ruikt en waar vocht uitloopt? Weg ermee. Als het niet lekker ruikt, gaat het ook niet lekker smaken. In het ergste geval kan je er ook nog eens goed ziek van worden.