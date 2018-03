Een op de vijf maaltijden eten we buitenshuis Ellen den Hollander

09 maart 2018

09u11

Bron: AD 0 Nina kookt We eten steeds meer maaltijden die buitenshuis zijn bereid. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van IRI GIRA Foodservice.

De toename van het aantal buitenshuis verorberde maaltijden is vooral een gevolg van ‘vloeibare’ families, zoals het gespecialiseerde onderzoeksbureau voor de voedingsindustrie het noemt. Er zijn minder gezinnen met kinderen en meer alleenstaanden met kinderen en singles. Bovendien werken veel mensen ver van huis waardoor zij vaker grijpen naar gemakkelijke manieren om zich te voeden.

De onderzoekers namen in tien Europese landen (Nederland, Duitsland, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, België, Zwitserland, Italië en Frankrijk) 1,7 miljoen locaties onder de loep. Het ging zowel om commerciële verkoop van voeding zoals (fastfood)restaurants en hotels als scholen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Ze constateerden dat in 2017 een toename te zien was in de verkoop van voeding met 4,1 miljard euro tot een totaal van 335,9 miljard euro.

Het is gemakkelijker om uit eten te gaan dan om voedsel te kopen en thuis te koken Virginie Pernin

De toename is omdat meer mensen ontbijten en lunchen buiten de deur, zegt hoofdanalist Virginie Pernin van IRI GIRA Foodservice. ,,Het is gemakkelijker om uit eten te gaan dan om voedsel te kopen en thuis te koken. Maaltijdbezorgers zoals Deliveroo bieden een gemakkelijker manier om te bestellen, te betalen en te bezorgen. Die zitten achter de enorme stijging van restaurantmaaltijden die thuis worden gegeten.''

Het onderzoeksbureau voorspelt dat het aantal commerciële keukens dat maaltijden levert via bedrijven als Just Eat, UberEats, Amazon Restaurants en Deliveroo alleen maar zal toenemen de komende jaren. Vooral gezondere opties zullen een belangrijker plek krijgen in de voedingsmarkt.

Nog wat feitjes: we aten met de inwoners van de tien genoemde Europese landen voor 48,5 miljard euro aan maaltijden en snacks. Dit zal in de komende twee jaar toenemen tot 50 miljard euro. Grofweg een derde van alle aankopen kwam terecht bij de top 5 van voedinggiganten: McDonald's, Compass, Sodexo, Elior en Burger King. Drie cateraars en twee fastfoodbedrijven dus.