Een oogappel op het werk: Viënna maakt appelcake voor collega Astrid

07u00 0 Nina kookt Een appel smaakt net wat beter met een laagje glazuur en wat chocolade. Toch? Viënna verrast collega Astrid met een rijkelijk versierde appelcake. Een bedankje omdat Astrid haar de vacature voor haar droomjob bezorgde, altijd een luisterend oor biedt én net zo’n fan is van Hanson…

Bak jij ook mee? Doe mee aan de wedstrijd op www.bakketting.be

Recept appelcake met glazuur en chocofantasie

Ingrediënten: Dr. Oetker Bereiding voor Cake Natuur • 4 eieren • 2 appelen • 175g boter • Dr. Oetker Gebaksglazuur• Dr. Oetker Chocofantasie • cakevorm

Zo gemaakt:

Schil de appelen en snij in blokjes. Bereid het beslag van de cake zoals vermeld op de verpakking en meng er de blokjes appel onder. Giet het beslag in de cakevorm en bak de cake volgens de aanwijzingen. Laat de cake op een rooster volledig afkoelen. Bereid het gebaksglazuur, giet het over de cake en smeer uit. Bestrooi met de chocofantasie.

