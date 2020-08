Bosch Gesponsorde inhoud Een nieuw schooljaar, een nieuw gerecht! Probeer eens Zuid-Koreaanse bibimbap Proef mee van één van de favoriete gerechten van Loïc Aangeboden door Bosch

30 augustus 2020

Nina kookt Tsuruhashi station: dat was de halte van het metrostation waar we in Osaka, Japan voor het eerst uitstapten drie jaar geleden. De eerste prikkels waren ongelooflijk. Het was pas na enkele dagen dat we beseften dat we vertoefden in het Korea-district van Osaka. Japan en Zuid-Korea zijn buurlanden en hebben enorm veel raakvlakken, ook op culinair vlak. Door al die kleuren, geuren, texturen en geluiden vielen we als een blok voor Koreatown. Ik schat dat er dagelijks zo'n 12.391 bibimbaps worden gegeten.

Het coronavirus maakt heel wat reisbestemmingen onbereikbaar deze zomer. Gelukkig hoef je niet eens je kot uit om een wereldreis te maken, in de keuken dan welteverstaan. TV-kok Loïc haalde voor dit gerecht inspiratie uit zijn reis door Japan.

INGREDIËNTEN

1 rosbief van ongeveer 1 kg4 eieren

2 wortelen

2 lente-uien

200 gr kimchi

200 gr spinazie

300 gr kortkorrelige rijst

sesamzaad

gochujang (Koreaanse chilipasta)

neutrale olie

peper en zout

RECEPT

1. Verwarm de oven voor op 220°C (met toegevoegde stoom, indien je dat hebt). Wrijf de rosbief in met wat neutrale olie en kruid met peper en zout. Gaar de rosbief 15 tot 20 minuten zodat de buitenkant van het vlees mooi bruin gekleurd is. Laat minstens 10 minuten rusten na het bakproces.

2. Spoel en gaar de rijst in de rijstkoker of in een kookpot volgens de aanwijzingen van de verpakking.

3. Snipper twee lente-uien en dompel in ijswater zodat de rauwe smaak wat verdwijnt en de lente-uien krokant worden.

4. Schil en snijd de wortelen in julienne (dunne balkjes) en bak kort en krachtig aan in een beetje neutrale olie in een antikleefpan op hoog vuur. Kruid met peper en zout. De wortelen mogen nog knapperig zijn maar moeten wel wat kleur gekregen hebben.

5. Blancheer de spinazie een tiental seconden in kokend water en koel onmiddellijk af in ijskoud water zodat de spinazie mooi groen blijft.

6. Bak vier spiegeleitjes in de antikleefpan in een beetje neutrale olie net voor het serveren. Kruid met peper en zout.

7. Snijd het vlees (dat 10 minuten gerust heeft) tegen de draad in flinterdunne plakjes.

8. Schik een portie rijst in een kom en werk af met alle toppings errond. Rosbief, wortel, spinazie, kimchi, lente-ui en optioneel gochujang (Koreaans gefermenteerde chilipasta). Leg een spiegelei in het midden en bestrooi de bibimbap met wat sesamzaad, peper en zout.