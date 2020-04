Een lekkere Pasen ‘in hun kot’

De laatste service in hun sterrenrestaurant dateert al van 13 maart, maar onze Vlaamse sterrenchefs blijven thuis in de kookpotten roeren. Luc Bellings is druk in de weer met afhaalmenu’s, Niels Brants en Peter Goossens houden het op technieken verfijnen en elke dag koken voor hun wederhelft. Wat zij eten in hun kot én hun tips voor het paasmenu.

Nina kookt De laatste service in hun sterrenrestaurant dateert al van 13 maart, maar onze Vlaamse sterrenchefs blijven thuis in de kookpotten roeren. Luc Bellings is druk in de weer met afhaalmenu’s, Niels Brants en Peter Goossens houden het op technieken verfijnen en elke dag koken voor hun wederhelft. Wat zij eten in hun kot én hun tips voor het paasmenu. Stefan Vanderstraeten

PETER GOOSSENS

Hof van Cleve

«Vol-au-vent of kip: niets speciaals»

Peter Goossens en zijn restaurantploeg zijn dan wel technisch werkloos, de drie-sterrenchef roert bij hem thuis nog steeds in de potten. «Ik ben het gewend om voor dertig à veertig mensen te koken en moest dat plots tot twee beperken. De eerste dagen had ik toch wat overschotjes.»

Zelfs het enige driesterrenrestaurant van het land — ‘Hof van Cleve’ in Kruishoutem’ — bleef niet gevrijwaard van een verplichte sluiting. «Toen dat nieuws die vrijdagavond (13 maart, red.) binnenviel, was het plots alle hens aan dek», vertelt Peter Goossens. «Niet alleen zitten wij weken op voorhand volgeboekt, wij krijgen ook veel buitenlandse bezoekers over de vloer die dus een nodeloze verplaatsing riskeerden. Normaal werkt mijn reservatieploeg niet op zaterdag, maar nu heeft die een hele dag klanten afgebeld. Ook de koelkasten zaten nog vol ingrediënten voor die zaterdag. We hebben wel wat verdeeld onder het personeel, maar helaas ook veel moeten weggooien.»

Paperassen

Dat personeel — makkelijk twee dozijn aan keuken- en zaalmedewerkers — zit nu technisch werkloos thuis. «Zelf probeer ik de mensen van mijn keukenbrigade geregeld te bellen, terwijl mijn vrouw zich op dezelfde manier over het zaalpersoneel ontfermt. Zo proberen we er vanop afstand toch wat de groepsgeest in te houden.»

Als wij de sterrenchef aan de lijn hebben, vertoeft hij net in zijn restaurant. «Wat stock tellen en administratie in orde brengen.

Ken je dat, zo’n bureau waarop dat torentje paperassen alleen maar hoger wordt? Wel, hier lagen al verschillende torentjes naast elkaar. Eindelijk heb ik nu eens uitgebreid de tijd om dat helemaal weg te werken. Ik heb me nog niet verveeld, hoor. Ook thuis niet. Zelfs in de zetel zitten went snel, al gaf dat de eerste avonden toch een vreemd gevoel.» «Maar natuurlijk zou ik veel liever hier in de potten aan het roeren zijn. Nu doe ik dat alleen maar thuis. Mijn kinderen zijn al het huis uit, dus kook ik alleen voor mijn vrouw en mezelf. Niets speciaals: vol-au-vent, salade niçoise, kip met friet en sla, Indische gehaktballen... Al was ook dat even wennen. Ik ben het gewend om voor dertig à veertig mensen te koken en nu moest ik dat plots tot twee beperken. (lacht) Zeker de eerste dagen moest ik me aanpassen aan die portiegrootte en zat ik toch met wat overschotjes.»

Seizoen voorbij

Echt vooruitkijken doet sterrenchef Goossens nog niet. «Intussen probeer ik wel wat nieuwe smaakcombinaties uit, maar het heeft weinig zin om al een volledig nieuw menu te bedenken. Want wanneer mogen we weer de deuren openen? Ik hoop op 15 mei, maar vrees eerder dat het juni zal worden. Zelf werk ik zeer seizoensgebonden, met ingrediënten die dan op hun best zijn, en zelfs tussen mei en juni maakt dat al een heel verschil. Zo staat nu al vast dat het aspergeseizoen helemaal aan ons voorbij zal gaan. Ik kan me niet herinneren dat er in Hof Van Cleve ooit een jaar geweest is geweest zonder asperges op het bord. Een trieste primeur dus. En ook voor die aspergekwekers wordt het een rampjaar van jewelste, want zij verkopen het meest aan restaurants. Bij deze een warme oproep om thuis eens asperges klaar te maken dit weekend, en met het lentezonnetje erbij kan je het paasweekend toch wat een feestelijk gevoel geven.»

Asperges op Vlaamse wijze met Zeebrugse garnalen

Nodig (voor 2 personen)

- 200 g ongepelde garnalen

- twee sneden brood, in toast gesneden en gebakken in boter

- slierten bieslook

- gemalen roze peper

Voor de eieren:

- 4 eieren

- 90 g boter, gesmolten

- nootmuskaat en gehakte peterselie

Voor de asperges:

- 12 witte asperges

- 10 g boter

- peper en zout

Zo maak je het

Kook de eieren vijf minuten.Koel ze af, pel en plet ze. Voeg de gesmolten boter toe. Warm lichtjes op en breng op smaak met peper, zout, nootmuskaat en peterselie.

Was en schil de asperges. Kook de schillen zo’n tien minuten op in water, haal ze eruit en kook de asperges negen minuten gaar in het vocht. Laat afkoelen. Snijd de asperges gelijk, warm op in de boter en kruid met peper en zout.

Pel de garnalen. Vul glaasjes met de in stukken gesneden asperges, leg er het eimengsel op en werk af met garnalen, aspergepunten, enkele toasts, slierten bieslook en wat gemalen roze peper.

LUC BELLINGS

De vork

«Nog ijsje erna en meer moet dat niet zijn»

Luc Bellings ging er altijd prat op dat hij thuis nooit voor zichzelf kookt en zijn privékeuken al jaren onaangeroerd is. «Maar deze ongewone omstandigheden hebben daar anders over beslist», grijnst hij.

«Ik kook nu elke avond voor mijn vrouw en mezelf», zegt de sterrenchef, die restaurant De Vork runt in Hasselt. «Al heb ik de eerste dagen wel wat afgevloekt. Ik kende mijn thuisfornuis nog niet zo goed en moest nog leren welke potten en pannen er precies op pasten. Maar dat euvel is gelukkig verholpen. Wat ik zoal klaarmaak? Niets speciaals of tijdrovend: een gezond slaatje met scampi of, zoals gisteravond, entrecote met gebakken champignons en een rauw witloofslaatje met mayonaise. Meer moet dat niet zijn. Met als afsluiter een ijsje en een fris pintje Cristal Alken in de luie zetel voor tv.»

Al rust de sterrenchef niet op zijn lauweren sinds de verplichte horecasluiting van 14 maart. «Ik ben al 2,5 kilogram afgevallen», zegt hij. «Ik fietste tevoren al fervent, maar de voorbije weken natuurlijk nog meer. Makkelijk vier à vijf uur per dag. Zeker 1.500 kilometer haspelde ik de voorbije twee weken af. (lacht) Ik heb nog nooit zo scherp gestaan. Zelf wijt ik dat vooral aan het feit dat ik niet meer hele dagen in mijn restaurantkeuken sta. Dan proef je voortdurend van alle gerechten die je aan het klaarmaken bent. Een hapje van dit, een beetje van dat... Dat lijkt weinig, maar aan het eind van de dag is dat een serieus bord. Terwijl ik het nu op drie gewone maaltijdmomenten per dag hou.»

Afhaalmenu

In de eerste dagen na de gedwongen sluiting had Bellings nog genoeg werk in zijn restaurant. «Alle koelkasten eens goed schoonmaken en zo, en nadien heb ik ook mijn lijstje thuis afgewerkt. Mijn tuin en garage lagen er nog nooit zo mooi bij. Maar intussen zijn alle klussen uitgevoerd en dreigde alleen nog de verveling.» En dus serveert hij sinds vorig weekend — net als nog een handvol andere sterrenchefs — een afhaalmenu, met onder meer asperges en kreeft in de hoofdrol. «Ik heb lang getwijfeld over zo’n afhaalsysteem omdat ik er alleen voor sta — mijn souschef is thuis met technische werkloosheid — en het voldoende rendabel moet zijn. Maar uiteindelijk heb ik dan toch beslist om ervoor te gaan. Ik begon mijn restaurant toch hard te missen. En mijn klanten duidelijk ook, want sinds ik het afhaalmenu op de website plaatste, regent het bestellingen.»

Thuiskost beu

«Heel wat mensen lijken de thuiskost toch wat beu te worden en snakken weer naar meer verfijnde ingrediënten», klinkt de logische verklaring. «Tot mijn restaurant weer open mag, blijf ik dus doorgaan met die afhaalweekends. Ik heb dat echt nodig. Terwijl ik me vroeger op razend drukke momenten weleens afvroeg of ik mezelf niet voorbij holde en droomde van zeeën tijd, heb ik nu die tijd, maar verveel ik me en mis ik die keukenstress enorm. Dat alles dus maar weer bij het oude wordt.»

«Ik kook elke avond voor mijn vrouw en mezelf. Niets speciaals of tijdrovend. Een gezond slaatje met scampi of, zoals gisteravond, entrecote»

Entrecote met witloofslaatje en handgesneden Belgische frietjes

Nodig (voor 2 personen)

- 2 entrecotes van 200 à 300 gram elk

- 2 stammen witloof

- 2 hardgekookte eieren

- 50 g veldsla

- 400 g frietaardappelen

- 1 el zeezout

- peper en zout

- bakboter

Zo maak je het

Bak de entrecote minstens enkele minuten in goede boter aan beide zijden mooi bruin volgens de eigen cuissonvoorkeur, afgekruid met peper en zout.Strooi er na de gewenste cuisson een beetje zeezout over uit.

Snij voor het witlofslaatje per persoon één stam rauw witlof fijn, meng er een in schijfjes gesneden hardgekookt ei onder, samen met mayonaise. Meng goed, kruid af met peper en zout en werk af met wat veldsla.

Schil de aardappelen en snij ze met de hand in gelijkvormige frieten. Ze hoeven niet te dun te zijn (ongeveer 12 mm dikte). Verhit het frietvet (ossewit) op 140°C. Bak de frieten een eerste keer, maar laat ze nog niet kleuren. Controleer: als ze zacht zijn, zijn ze gaar. Laat ze koud worden op een schaaltje met keukenpapier. Verhit het frietvet opnieuw tot 180°C. Bak de frieten een tweede keer tot ze knapperig en goudbruin zijn. Laat uitlekken in een schaal met keukenpapier en strooi er zout over naar eigen smaak.

NiIELS BRANTS

Essenciel

«Simpel, maar ik blijf alles zelf maken»

2020 moest het jaar van Niels Brants en Romina Charels worden. Net bekroond met een eerste Michelinster liep het in hun Leuvense zaak EssenCiel storm. Tot de corona-orkaan passeerde. «Hoewel het restaurant dicht is, blijf ik alles zelf maken. Ook het deeg van onze ravioli.»

Nog om de twee dagen trekt Niels naar zijn restaurant in de Naamsestraat: «Om wat te experimenteren en nieuwe gerechten uit te proberen», klinkt het. «En ik heb sommige kooktechnieken nog wat verder verfijnd. Nu is daar tijd voor. Anders moet dat altijd tussendoor gebeuren.»

Of hoe achter elk nadeel toch ook een voordeel(tje) kan schuilen. Al kwam het nieuws van de gedwongen sluiting toch oerhard binnen bij het jonge koppel. Nadat chef Niels en gastvrouw Romina in november een eerste Michelinster hadden gekregen, ging het even hard met hun zaak: «De respons op die Michelinster was overweldigend. Nog dezelfde dag stroomden de reservaties binnen, ook van bedrijven die met een hele groep wilden komen. Zeker voor de voorheen rustige middagen — waarbij we soms slechts twee bezette tafels hadden — betekende die ster een zegen. Kortom: het liep de voorbije maanden super. Veel nieuwe klanten, vaak een volle zaal, en ineens — bam — is dat bruusk weggevallen.»

Kosten drukken

«In die eerste dagen na de lockdown heb ik nog afhaal overwogen. Maar ik heb daar niet de minste ervaring mee, vreesde dat het onvoldoende rendabel zou zijn, dus heb ik het maar zo gelaten. Liever wacht ik af tot het restaurant weer open mag en probeer ik intussen de vaste kosten zo goed mogelijk te drukken. Met mijn huisbaas kon ik alvast tot een goed vergelijk komen over de huur. Daar ben ik hem heel dankbaar om. En doordat we de voorbije maanden zo goed draaiden, staan we financieel toch wat sterker in onze schoenen. Onze zaak is dus voorlopig bijzaak, al hopen we wel dat het ‘nadien’ weer even druk zal worden.»

Vaker dan hem lief was kookte Niels dus de voorbije weken thuis. «Ik heb geen al te grote keuken daar, dus probeer ik het simpel te houden. Maar ik blijf wel alles zelf maken. Bij de ravioli gisteravond heb ik niet alleen de vulling, maar ook het deeg zelf bereid. Ook Romina’s lievelingsgerecht — aardappelsalade met gerookte Oosterscheldepaling, zure room en karnemelk — maak ik nu wat vaker klaar. Zo eenvoudig, maar toch zo lekker!»

Al snakt sterrenchef Niels tegelijk naar de dag dat hij weer voor een groter publiek in de potten mag roeren. «Ook bij Romina kriebelt het steeds harder. (lacht) ‘Ik ga nog nooit zo blij geweest zijn als de dag dat ik weer mag gaan werken’, zegt ze zelfs. Al heb ik mezelf al ingeprent dat dit pas op zijn vroegst vanaf 4 mei zal zijn. Het is beter om alles nu wat langer, maar goed uit te zweten dan nadien toch nog een opflakkering te riskeren. Want als het coronavirus in het najaar opnieuw zou opduiken en restaurants dan weer dicht moeten, zou de financiële ramp niet langer te overzien zijn.»

Aardappelsalade met gerookte paling en karnemelk

Nodig (voor 4 personen)

- 4 charlotte-aardappels

- 200 g gerookte palingfilet

- 2 eetlepels gehakte bieslook

- 1 eetlepel gehakte dille

- 100 gram zure room

Voor de espuma:

- 400 gram griller-aardappels

- 1 liter karnemelk

- 100 g hoeveboter

- 50 g zure room

- 75 g room

- 1 teentje look

Voor de afwerking

- 100 g verse doperwten

- Enkele takjes verse dille

Zo maak je het

Schil de aardappelen en snijd ze in mooie gelijke blokjes van 1cm bij 1 cm. Kook die blokjes beetgaar in gezouten water, daarna afgieten en laten afkoelen.

Snijd de gerookte paling ook in mooie blokjes en meng ze met de aardappels en de rest van de ingrediënten tot een mooie salade, breng op smaak met peper, zout en een klein beetje sap en schil van citroen.

Schil voor de espuma de aardappels en snijd in stukken, kook ze gaar in de karnemelk samen met het teentje look. Schep ze over in een blender en voeg de boter, room en de zure room toe. Voeg ook 150 g van de karnemelk toe waar de aardappels in gekookt hebben, mix het geheel mooi glad en smaak af met peper en zout. Vul een espumafles (twee gaspatronen) met de aardappelcrème. We houden ze warm op 60°. Als u geen espumafles hebt, kan u de warme aardappelcrème over de salade lepelen bij het serveren.

Voor de afwerking hebben we erwtjes gedopt, gaar gekookt in gezouten water en daarna eventjes in wat boter opgewarmd met peper en zout. Breng de aardappelsalade mooi aan in het midden van het bord, bedek volledig met de erwtjes en dille. Werk op het laatste moment af met de warme aardappelcrème.