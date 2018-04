Een lekker boterhamrecept voor het weekend van Dagny Ros Jente Hautekeete

28 april 2018

17u55 0 Nina kookt Ijslandse Dagny Ros Asmundsdottir is mama van drie en heeft een passie voor eenvoudig en lekker eten. Ze woont nu in België en bedacht enkele receptjes om haar Noorse roots en de klassieke boterham te combineren.

De boterham maakt deel uit van de Belgische eetcultuur en ze kunnen ook heel voedzaam zijn afhankelijk van de keuzes die je maakt. “Met pure eerlijke en liefst lokale ingrediënten en smaken maak je de lekkerste dingen. Mensen zijn vaak ‘bang’ van brood en zuivel, maar als je kiest voor kwaliteit en een evenwichtig voedingspatroon, dan is daar helemaal niets mis mee,” legt Dagny Ros uit. “Bij mij maken boterhammen vast onderdeel uit van ons weekmenu en dat hoeft niet saai te zijn, het komt erop neer om je kinderen én jezelf keer op keer te verrassen.”

Toen Dagny Ros nog klein was kreeg ze van thuis uit al echte kunstwerklunchjes mee naar school. “Boterhammen hoeven helemaal niet saai te zijn, ik wil hiermee jong en oud inspireren om ook plezier te beleven aan eten maken, ook al gaat het om een ‘eenvoudige’ boterham.” We geven al een receptje weg voor 'Pulled bread', leuk om tijdens een feest op tafel te zetten om samen met je gasten te delen.

Pulled bread (6-8 p.)

Wat heb je nodig:

1 groot rond brood (rogge of zuurdesem) niet gesneden

1 pakje Passendale Fruitig sneetjes

1 pakje Passendale Classic bloc

Halfvolle Balade smeerboter

Dagelijkse roomboter van Balade (om te bakken)

Enkele takjes verse tijm

1-2 el honing

2 ‘handjes’ pecannoten grof gehakt

3 sneden parmaham (voor de vegetariërs zonder)

Handvol veenbessen

Hoe maak je het:

1. Verwarm de oven op 180°C

2. Snij met een kartelmes een kruispatroon in het brood tot 2 cm van de bodem

3. Bak de pecannoten licht aan in een droge pan

4. Voeg 1 el dagelijkse Balade roomboter toe in de pan, enkele takjes verse tijm en 1-2 el honing

5. Smeer de inkepingen genereus in met halfvolle Balade boter

6. Vul de holtes met gescheurde stukjes Passendale Fruitig, enkele takjes tijm en reepjes parmaham

7. Vul het brood verder op met de veenbessen en de gebakken pecannoten (hou een restje op kant)

8. Verpak het brood in bakpapier en verwarm circa 15 minuten in een voorverwarmde oven op 180°

9. Neem het brood uit de oven, open het bakpapier en vul voorzichtig met de rest van de pecannoten en kleine blokjesPassendale Classic

10. Bak het brood vervolgens (onbedekt) nog circa 5 minuten af tot de kaas gesmolten is en serveer het brood warm

Serveertip: Zet het brood op tafel en laat iedereen er stukken uit plukken of dien op met verse soep of als origineel idee op de brunchtafel. Wil je indruk maken op de vrienden? Bereid het brood op de barbecue.

Wil je Dagny Ros zelf aan het werk zien? Ze organiseert van 3 t.e.m. 6 mei mei een pop-up “Smørrebrød” in Antwerpen.