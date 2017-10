Een gezonde maaltijd voor maar zes euro? Het kan! Sophie Vereycken

17u03 3 Nina kookt "Gezond eten kost veel te veel geld," het is ieders favoriete excuus om toch maar te genieten van een vettige hap. Wel, daar is volgens diëtiste Babs Vandervoort en psychologe Ilse Cornelis niets van aan. Zij schreven een boek boordevol recepten voor gezonde maaltijden die amper zes euro kosten. Smakelijk!

De methode van Babs en Ilse? Stel op voorhand een weekmenu op, waarbij je voor meerdere dagen bepaalt wat je gaat koken. Op basis daarvan maak je vervolgens een lijstje. "Deze manier is tijd -én geldbesparend omdat je niet alleen minder naar de winkel moet, maar je ook minder weggooit, minder impulsaankopen doet en makkelijker restjes recycleert," aldus de schrijfsters.

Wil dat nu zeggen dat iedere maaltijd exact zes euro kost? Niet helemaal. "We hebben een langetermijnperspectief aangenomen," leggen Babs en Ilse uit. "Dat betekent dat we berekenden hoeveel het minimaal kost om gedurende een lange periode een gezond voedingspatroon aan te houden en de prijs hiervan omzetten naar een bedrag per dag. Je zal dus niet meteen met 6 euro naar de winkel kunnen gaan en het volledige dagmenu kunnen bereiden omdat we ervan uitgaan dat je zaken als bijvoorbeeld kruiden en olie eenmalig aankoopt en gedurende een langere periode kan gebruiken. Als je van plan bent lekker, gezond en goedkoop te gaan eten, zal je dus misschien in het begin wat dingen moeten kopen om je voorraadkast aan te vullen."

En speciaal voor wie graag meteen aan de slag wil, kregen wij twee overheerlijke, gezonde én super goedkope recepten cadeau. Laat het smaken!

Romige pasta met avocadopesto en kippenblokjes: € 1,43 per persoon

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 320 gram kipfilet

- 10 ml + 10 ml olijfolie

- 2 rijpe avocado's

- 2 eetlepels citroensap

- 2 teentjes look

- 4 eetlepels basilicum

- zout en peper naar smaak

- 240 gram kerstomaten

- water om pasta te koken

- 240 gram pasta



Hoe maak je het?

1. Snij de kipfilet in blokjes en bak ze goudbruin in de helft van de olijfolie.

2. Snij de avocado's middendoor en lepel ze uit. Doe het vruchtvlees in een hoge beker. Voeg meteen het citroensap toe zodat de avocado niet bruin wordt en roer door elkaar.

3. Pel de knoflookteentjes en snij ze in stukjes. Voeg de basilicum en de knoflook toe aan het avocadovruchtvlees en mix tot het geheel glad is.

4. Breng op smaak met peper en zout en voeg de rest van de olijfolie toe.

5. Was de kerstomaten en snij ze doormidden.

6. Vul een kookpot ruim met water en kook hierin de pasta beetgaar volgens de instructies op de verpakking. Giet de pasta af en spoel goed na met koud water.

7. Voeg de pasta samen met de pesto, de halve kerstomaten en de kippenblokjes en dien op.

RV

Falafel met wraps en koude groenten: € 1,74 per persoon

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 2 teentjes knoflook

- 1 ui

- 400 gram kikkererwten

- 4 takjes verse koriander

- 2 eetlepels peterselie

- halve kilo ras el hanout

- 4 eetlepels olijfolie

- een snufje peper en zout



Hoe maak je het?

1. Snij de knoflook en de ui fijn.

2. Laat de kikkererwten uitlekken.

3. Doe de knoflook, ui en kikkererwten in een diepe beker en mix fijn.

4. Voeg nu ook koriander, peterselie en ras el hanout toe en mix fijn.

5. Durf voldoende te kruiden!

6. Schep een eetlepel van het mengsel uit en rol balletjes van 2 tot 3 centimeter. Duw ze stevig samen.

7. Warm de olijfolie op in een pan op een middelhoog vuur en bak de falafelballetjes voorzichtig.

8. Serveer met wraps en koude groenten.

RV

Wie zin gekregen heeft in nog meer gezonde en budgetvriendelijke gerechten vindt ongetwijfeld zijn of haar goesting in 'De klok rond lekker en gezond voor 6 euro' van Babs Vandervoort en Ilse Cornelis, uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts en te koop voor € 15.

RV