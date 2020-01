Elke dag vers Gesponsorde inhoud Eat that, januariblues: deze stoemp deluxe met kippenballetjes redt je humeur Aangeboden door Lidl

13 januari 2020

12u00 0 Nina kookt Januari is koud, donker en deprimerend. Maar gelukkig kan je véél fiksen met het juiste bordje comfortfood! Deze stoemp van pastinaak, aardappel en appel met kippenballetjes en afgewerkt met noten doet je instant weer glimlachen.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

300 g pastinaak, geraspt

1 appel, geschild & in stukjes

600 g kippengehakt

1 kg aardappelen, geschild & in stukken

2 sjalotten, fijngesnippperd

2 el suiker

30 g walnoten, grofgehakt

1 ei

30 g paneermeel

4 el peterselie, fijngehakt

2 el bieslook, fijngehakt

1 tl paprikapoeder

200 ml kippenbouillon (200 ml heet water + 1/3 kippenbouillonblokje)

1 el bloem

snuf nootmuskaat

boter

peper en zout

Zo maak je het :

1. Smelt wat boter in een pan en voeg de appel toe. Roer er de suiker en de nootmuskaat onder en kruid met peper en zout. Voeg de pastinaak toe en laat afgedekt op een laag vuur 20 minuten sudderen.

2. Kook de aardappelen gaar in licht gezouten water.

3. Meng het gehakt met het ei, het paneermeel en de verse kruiden. Breng op smaak met het paprikapoeder, peper en zout. Rol er balletjes van. Bak de sjalot in boter glazig. Voeg de balletjes toe en bak ze goudbruin. Blus met de kippenbouillon en laat op een zacht vuurtje verder garen, tot de balletjes mooi gaar zijn. Haal de balletjes uit de pan. Los de bloem op in wat water en bind er de saus mee. Kruid eventueel bij met wat peper.

4. Giet de aardappelen af en stamp ze grof met een pureestamper. Voeg een klont boter toe en kruid met peper en zout. Schep er nu de pastinaak met de appeltjes onder en meng alles goed. Schep de puree op de borden en leg er de balletjes bij. Giet er de saus over en werk af met de gehakte walnoten.

