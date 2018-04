Eat Happy: Taco's met gebakken ei, avocado en rokerige bonen Jente Hautekeete

09 april 2018

18u11 0 Nina kookt Na alle dingen die je maar beter niet kan eten, is het een verademing om ook nog eens een kookboek te lezen van iemand die kookt mét alles. Mét plezier, mét sausjes, mét vlees en vooral mét veel smaak. Van het eten van Melissa Hemsley word je vrolijk, ook al omdat het in 30 minuten klaar is. Vandaag geven we een receptje uit haar boek ‘Eat Happy’ namelijk taco’s met gebakken ei, avocado en rokerige bonen. Handig voor wie nog wat onbeschilderde eitjes over heeft na Pasen.

Dit heb je nodig voor 2 personen:

4 kikkererwtenwraps

1 el boter of ghee

1 tl gerookte paprikapoeder

1 el tomatenpuree

1 blik van 400g bonen, uitgelekt en afgespoeld

vruchtvlees van 1 avocado, in dunne plakjes

4 eieren

jalapeñosalsa

zeezout en peper

klein handvol koriander

1 rode chilipeper, zaden verwijderd en in ringen gesneden

Zo maak je het:

1. Leg twee wraps op elk bord en laat ze lichtjes overlappen.

2. Verhit een grote koekenpan, voeg de helft van de boter, het paprikapoeder en de tomatenpuree toe. Bak dit mengsel 1 minuut op halfhoog vuur waarna je de bonen erdoor roert. Laat alles 2-3 minuten doorwarmen, breng op smaak met peper en zout. Verdeel het mengsel over de wraps en leg de plakken avocado erop.

3. Veeg de pan schoon met keukenpapier en laat de rest van de boter smelten. Als de boter gesmolten is breek je de eitjes in de pan en bak je ze voor 3-4 minuten op een halfhoog vuur tot het wit langs de randen krokant begint te worden. Zorg wel dat de dooiers nog vloeibaar blijven. Breng op smaak met peper en zout, leg op elke wrap een gebakken eitje en besprenkel met de salsa.

4. Serveer de wraps bestrooid met koriander en schijfjes chilipeper. Smullen maar!