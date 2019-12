Elke dag vers Gesponsorde inhoud Easy-peasy kerststronk: deze met witte chocolade en rum maak je in een wip zelf Aangeboden door Lidl

30 december 2019

12u00 0 Nina kookt Voor een overheerlijke kerststronk hoef je echt niet naar de patissier te lopen. En je hoeft ook geen meesterbakker te zijn om er zelf eentje te maken. Deze met witte chocolade en rum (!) is een spektakelstuk op tafel, maar een makkie in de keuken.

Wat heb je nodig? (voor 6 personen)

3 eieren, gesplitst

75 g suiker

75 g bloem

1 tl bakpoeder

klontje boter, gesmolten

100 ml room 35%

2 zakjes vanillesuiker

2 el Black aged rum

100 ml verse roomkaas

100 g witte chocolade

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Klop de eidooiers los met 2/3de van de suiker. Klop de eiwitten stijf met de resterende suiker. Spatel dit voorzichtig onder de dooiers.

2. Zeef de bloem met het bakpoeder en spatel onder het eiermengsel. Meng er de gesmolten boter onder.

3. Bekleed een bakplaat met bakpapier en stort het beslag hierop uit. Verdeel het gelijkmatig met de bolle kant van een lepel. Zet 8 minuten in de oven en laat daarna volledig afkoelen.

4. Klop de room met de vanillesuiker stijf. Spatel dit, samen met de rum, voorzichtig onder de roomkaas. Bestrijk de biscuit met 2/3de van het roommengsel en rasp 1/4de van de witte chocolade over. Rol de biscuit voorzichtig op en leg de stronk met de naad naar beneden.

5. Bestrijk de rol met het resterende roommengsel. Rasp er nog eens 1/4de van de witte chocolade over. Zet koel.

6. Smelt de resterende witte chocolade au bain-marie. Schep dit in een spuitzakje met kleine mond en spuit op een stuk bakpapier kerstboompjes van de chocolade. Je kan op voorhand met potlood op het bakpapier boompjes tekenen. Laat de boompjes hard worden in de koelkast. Werk er de kerststronk mee af.

Serveertip: Lekker met een bolletje ijs.

Verstip: Spatel het eiwit voorzichtig onder de dooiers zodat de luchtigheid niet verloren gaat.

