Easy fit food: de lekkerste gezonde recepten van foodblogster Charlot Pauwels David Devriendt

03 februari 2020

11u05

Fit zijn kan niet zonder gezonde voeding. Volgens foodblogster Charlot Pauwels zit alles 'm in de balans: "Zin in frietjes? Geniet ervan! Maar eet ze met mate." De 27-jarige Oostendse zweert niet bij diëten, wel bij evenwichtig eten. En ja, daar horen ook koolhydraten en vetten bij.

Wie is ze?

Alles in de juiste proporties

Charlot Pauwels heeft al twee jaar lang de foodblog Cook a lot en geeft kookles in avondschool in Oostende: “De kern van mijn recepten is evenwichtige voeding waarbij je niets hoeft te laten. Koolhydraten worden vaak gezien als dikmakers, maar je hebt ze nodig voor energie. Net zoals vetten. Alle macronutriënten in de juiste hoeveelheden eten is wat zorgt voor balans. Een algemene richtlijn is 35-30-30: een maaltijd bestaat het best uit 35 procent koolhydraten, 30 procent eiwitten en 30 procent vetten.” Maar er is ook plaats voor cheats. ­“Mensen grijpen graag naar zoet. Ik stop ze in een gezonder jasje.”

ONTBIJT: SPINAZIEOMELET MET ZALMSNIPPERS kcal: 365 • vet: 21,8 g • koolhydraten: 7,1 g • eiwitten: 34,5 g • vezels: 3,6 g Voor 1 persoon: • 50 g spinazie • 2 eieren • 2 eiwitten • 1 el ricotta • peper en zout • olijfolie • ¼ avocado • 50 g gerookte zalm Zo ga je te werk 1> Was de spinazie en snij ze heel fijn. 2> Meng de eieren met de extra eiwitten en doe er de gesneden spinazie en ricotta bij. Kruid af met peper en zout. Je kan de eitjes met de spinazie eventueel kort mixen in een blender. 3> Bak het mengsel een tiental minuten op middelhoog vuur in een eetlepel olijfolie. Draai de omelet om met

een spatel en laat nog een tweetal minuten bakken. 4> Serveer de omelet met plakjes avocado, gerookte zalm en wat ricotta. LUNCH: ZOETEAARDAPPELPASTA MET SCAMPI EN SPINAZIE kcal: 373 • vet: 2,3 g • koolhydraten: 54,1 g • eiwitten: 30,1 g • vezels: 7,9 g Voor 1 persoon: • 200 g zoete aardappel • ½ rode ui • 1 teentje knoflook • 150 g scampi • ­olijfolie • 100 g spinazie • peper en zout Zo ga je te werk 1> Schil de zoete aardappel en maak er met een spiraalsnijder spaghettisliertjes van. Pel en versnipper de ui en de ­knoflook. Pel daarna de scampi. 2> Laat een scheutje olijfolie warm worden in de pan. Stoof de ui en de knoflook kort aan. Voeg daarna de

spinazie toe, kruid met peper en zout en laat bakken tot de spinazie volledig geslonken is. 3> Bak ondertussen in een andere pan de scampi gaar in wat olie en kruid af. 4> Voeg de zoeteaardappelspaghetti toe aan de spinazie. Laat kort meebakken, maar zorg ervoor dat de pasta niet helemaal zacht wordt. De zoete aardappel mag nog beetgaar zijn. 5> Doe als laatste de scampi bij de spaghetti. AVONDMAAL: MEXICAANS STOOFPOTJE MET KIP kcal: 451 • vet: 7,1 g • koolhydraten: 55,6 g • eiwitten: 36,5 g • vezels: 7,8 g Voor 1 persoon: • 35 g zilvervliesrijst • 1/2 ui • 1 teentje knoflook • 1 rode paprika • 50 g rode bonen • 200 g tomatenblokjes • 1 el tomatenpuree • peper, zout, komijn, chilipoeder • 125 g ­kipfilet • olijfolie • 50 g mais • verse koriander • schepje magere yoghurt Zo ga je te werk 1> Kook de rijst gaar. 2> Pel en versnipper de ui. Pel de knoflook en snij in kleine stukjes. Stoof beide aan in een grote pot. 3> Snij de paprika in blokjes en laat ­­meestoven. Als de paprika een beetje gaar wordt, voeg dan de rode bonen en de tomatenstukjes toe. Laat even stoven en voeg dan de tomatenpuree toe. Kruid het mengsel af met peper, zout, komijn en chilipoeder. 4> Snij de kipfilet in stukjes, kruid af en bak in olijfolie. 5> Voeg als laatste de mais toe aan de chili, die hoeft niet lang mee te garen. De ­gebakken kipblokjes mogen er ook bij. 6> Laat nog even pruttelen en werk af met verse koriander en magere yoghurt. Serveer met gekookte rijst. Tip: Deze chili is ook lekker zonder rijst, of bijvoorbeeld met een tortilla CHEAT: FRAMBOZENCHEESECAKE • kcal: 172 • vet: 1,9 g • koolhydraten: 20,9 g • eiwitten: 17,2 g • vezels: 1,5 g Voor 1 volledige taart: • 80 g havermout • 100 g dadels • 1 el kokosolie • 1 el speculaaskruiden • snufje zout • 4 el honing • 6 gelatineblaadjes • 900 ml yoghurt/kwark • 2 schepjes eiwitpoeder (vanille) • 100 g diepvriesframbozen + enkele extra • afwerking: verse rode vruchten en eventueel kokosrasp en muntblaadjes Zo ga je te werk 1> Maak de bodem van de taart: mix de havermout, de dadels, de kokosolie, de speculaaskruiden en het snufje zout kort in de blender tot een grof mengsel. Let op: blend het niet helemaal plat, er mogen nog grovere stukjes in zitten. 2> Zet een springvorm (diameter 24 cm) klaar en leg er een velletje bakpapier in. Doe het mengsel in de vorm en druk goed aan. Zet daarna in de koelkast. 3> Leg de gelatineblaadjes in een kommetje water. 4> Voor de vulling: doe de yoghurt, het eiwitpoeder en de 100 g bevroren frambozen in een steelpan op een laag vuur. Let op: de yoghurt moet rustig opwarmen en mag niet koken! Voeg de weke gelatineblaadjes toe en roer goed los. 5> Haal de taartvorm uit de koelkast en verdeel de apart gehouden diepvriesframbozen over de bodem. Giet de vulling erover. De cheesecake moet nu zeker drie uur opstijven in de koelkast. 6> Haal de cheesecake uit de koelkast en verwijder voorzichtig de springvorm. Werk af met verse rode vruchten, en eventueel kokosrasp en muntblaadjes. Easy Fit Food, Charlot Pauwels (€ 24,99, Borgerhoff & Lamberigts)