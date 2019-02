Drinken we binnenkort allemaal erwtenmelk? Nele Annemans

05 februari 2019

10u07

Bron: Metro UK 0 Nina kookt Veganisten of mensen die een zuivelvrij dieet volgen, hadden tot enkele jaren geleden niet zoveel keuze als het op melk aankwam. Tegenwoordig vind je daarentegen al talloze alternatieven: amandelmelk, kokosmelk, havermelk ... en aan dat lijstje kan nu nog eentje worden toegevoegd. Volgens foodwatchers wordt erwtenmelk immers de volgende melktrend.

“Gortig”, “vies”, “eikes”: het zijn maar enkele van de niet zo smakelijke reacties op de redactie toen ze hoorden dat erwtenmelk the next big thing wordt in 2019. En inderdaad, zo’n groene smurrie klinkt nu niet bepaald lekker. Toch wordt erwtenmelk niet gemaakt van groene erwten, maar van gele spliterwten, waardoor de melk eerder romig is van kleur.

Bovendien is het een gezonder alternatief. Zo zitten er evenveel eiwitten in als in koemelk, maar bevat erwtenmelk de helft minder suiker, een derde minder verzadigd vet en 50% meer calcium. Eén glaasje erwtenmelk is bijvoorbeeld al goed voor 8 gram calcium, dat is 8 keer zo veel als in amandelmelk.

Omdat de melk gemaakt wordt van erwten, is het uiteraard volledig zuivelvrij, maar zitten er ook geen noten of soja in, wat goed nieuws voor de mensen die die ingrediënten niet zo goed verdragen.

Nog een pluspunt? Erwtenmelk is een pak beter voor het milieu. Zo is er bijna 100 keer minder water nodig om erwten te verbouwen in vergelijking met amandelen en 25 keer minder dan zuivel.

De eerste fabrikant die de melk op de markt bracht was Ripple, die al sinds 2016 erwtenmelk verkoopt in Amerika. Nu zal het goedje ook in Groot-Brittannië te verkrijgen zijn. Bij ons vind je momenteel nog geen erwtenmelk, maar online kan je er wel al een aantal brikjes op de kop tikken.