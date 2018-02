Drie valentijnsdesserts om (elkaars) duimen en vingers bij af te likken Sandra Bekkari

14 februari 2018

15u11 0 Nina kookt Sandra: "Mijn man Peter en ik vieren valentijn traditioneel met een romantisch diner op restaurant. In Berlijn nog wel, want daar zijn we elk jaar zo omstreeks de veertiende op bezoek voor het filmfestival. Maar op valentijn zelf, dit jaar midden in de werkweek, voorzie ik natuurlijk ook een kleine verrassing!"

Chocolade. Ik ben een chocoladefanaat, dus het feest van de liefde is voor mij ook altijd een beetje het feest van de chocolade. Voor het lustopwekkende effect zou je al een hele kilo naar binnen moeten werken (en daarna zou je je vermoedelijk niet al te best voelen), maar als je chocolade eet, komen er wel endorfines vrij, en die geven je een fijn gevoel. Dit jaar maak ik pralines van pure chocolade, met een vulling op basis van granaatappelpitjes. Ook leuk om als verrassing te verstoppen in de lunchbox van je liefste.

Rood fruit. Lekker cliché: in chocolade gedipte aardbeien. Het is er nog niet meteen het seizoen voor, maar vooruit, voor de liefde maak ik een uitzondering. Je kan natuurlijk ook diepvriesfruit verwerken in je dessert. Een soepje van rood fruit, bijvoorbeeld, is snel klaar. Je kan het perfect op voorhand maken (enkel nog speculoos en munt toevoegen op het eind) en het ziet er superfeestelijk uit.

Een klassieker. Ik kan heel erg genieten van een lekker dessert, maar het zware gevoel achteraf neem ik er liever niet bij. Daarom probeer ik altijd een iets lichtere versie te maken van klassieke favorieten, zoals een tiramisu of een fruittaartje. Het vetgehalte haal ik omlaag (bijvoorbeeld door Griekse yoghurt te gebruiken) en ik verwerk er minder suiker in. Even lekker, maar je voelt je achteraf wel een pak fitter. En dat kan misschien handig zijn op valentijn. ;-)

Drie sensationeel lekkere desserts voor twee

