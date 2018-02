Drie groentemocktails om te aperitieven tijdens Tournée Minérale Sandra Bekkari

23 februari 2018

17u06 0 Nina kookt Sandra: "Net zoals vorig jaar neem ik ook deze editie weer deel aan Tournée Minérale. En nu de maand-zonder-alcohol halfweg is, leek me dat het uitgelezen moment om alle deelnemers nog eens extra te motiveren. Wat dacht je van een groentesapje?"

Een zoete mocktail af en toe kan natuurlijk geen kwaad (al is het wel een ‘20-procentje’;-)), maar vervang deze maand niet elk glas alcohol standaard door een gesuikerde drank of een fruitsap: zo stapel je de suikerbommetjes – en de kilo’s – op. Zelf ben ik vooral fan van mocktails op basis van groenten: niet zo zoet als de typische alcoholvrije aperitieven én ze bevatten nog gezonde voedingsstoffen ook. Alleen vind je ze jammer genoeg niet zo vaak op de kaart. Ook thuis is het nog niet helemaal ingeburgerd om groentesappen te maken of te serveren. Daarom: een paar tips.

- Voor groentesappen heb je eigenlijk niet echt een recept nodig. Experimenteer met wat er in de koelkast ligt: verwerk restjes groenten in je sappen en ontdek wat je lekker vindt.

- Ik hou bijvoorbeeld van een groente­basis aangevuld met een zoetere toets. Dat kunnen wortelen zijn, maar evengoed fruitsoorten, zoals appels of ananas. Ook ‘een zuurtje’ kan je sap opfrissen: limoensap of citroengras (dat kan probleemloos door de centrifuge!) zijn mijn favorieten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN