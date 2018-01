Drie eenvoudige recepten van Paul Bocuse waarmee je dit weekend eer kan betonen aan de overleden topchef

Tarte tatin, gegratineerde macaroni en gepocheerde eieren in Beaujolaissaus sam

20 januari 2018

15u43 2 Nina kookt Paul Bocuse is op 91-jarige leeftijd overleden. Hier vind je drie gemakkelijke recepten van Franse topchef, die geldt als een van de grootste gastronomen van de 20ste eeuw.

1. Tarte tatin

Voor een persoon heb je nodig: een appel, 15 gram suiker en zeven gram boter.

Eerst maak je caramel door suiker te verwarmen in een pannetje. Wanneer die een goudbruine kleur heeft en begint te schuimen, meng je de boter erdoor. Let op dat de caramel niet te donker wordt. Je giet hem dan in een klein aluminium bakje, waarna je er een geschilde appel zonder klokhuis bovenop legt. De holte van het klokhuis vul je op met een stuk van een andere appel, waarna het bakje een uur in de oven kan op 150 graden.

De schil en het klokhuis hou je bij in een pannetje, dat je vult met water en aan de kook brengt. Je verwijdert de schillen en het klokhuis en laat je de vloeistof verder inkoken.

Met kruimeldeeg maak je een bodempje ter grootte van het bakje. Dat plaats je bovenop de appel die uit de boven komt, waarna je het geheel nog even aandrukt en omdraait. Met een penseel smeer je wat van de de ingekookte vloeistof, pectine, over de omgedraaide appel.

2. Gegratineerde macaroni

Voor zes mensen heb je nodig: macaroni, een teentje look, muskaatnoot, peterselie, salie, een kleine ajuin, boter, een liter melk, 750 ml room, peper, zout en 300 gram vers geraspte kaas.

Je botert een pannetje goed in, waarna je er melk ingiet met zout, peterselie, salie en een ongesneden ajuintje. Je neemt ongeveer tien gram zout per liter melk. De melk breng je aan de kook, net als 750 milliliter room. Met de geplette look wrijf je een grote pan in, waarna je die besmeert met boter.

Bij de kokende melk giet je de macaroni, die je vijf à tien minuten laat koken voor je hem afgiet. Hij kan dan in de grote pan, waarna je de ajuin, de peterselie en de salie verwijdert. Er kan flink wat peper en nootmuskaat bij, en een royale klomp boter. Dan volgt de room, en meteen daarna zo'n 300 gram kaas. Het geheel gaat dan nog een halfuur in een 180 graden warme oven.

3. Gepocheerde eieren in Beaujolaissaus

Hiervoor heb je nodig: vier eieren, Beaujolaiswijn, ajuin, peterselie, boter, beurre manié, geroosterd brood.

In een pot verwarm je een royale klomp boter met ajuinsnippers. Je giet de wijn erbij en laat hem een halfuur inkoken. Daarna zet je het vuur een beetje zachter en giet je de eieren er voorzichtig bij. Met een grote lepel hou je ze apart, waarna ze mooi purper kleuren. Na ongeveer vijf minuten haal je ze voorzichtig uit de wijn.

Die wijn laat je verder inkoken met flink wat gesnipperde look, peper, een paar snuifjes zout en een grote eetlepel beurre manié. Dat is een bindmiddel dat bestaat uit een gelijke hoeveelheid boter en bloem.

De eieren leg je op geroosterd brood (croutons) dat werd ingesmeerd met look. Net voor het opdienen meng je nog wat gesnipperde peterselie in de pot, waarna je nog wat ingekookte wijn met peterselie over de gepocheerde eieren giet.