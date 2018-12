Drank vergeten koud te zetten? Met dit trucje is hij in geen tijd gekoeld Nele Annemans

31 december 2018

14u33

Bron: Goed Gevoel 0 Nina kookt Je gasten bellen aan en … je bent vergeten om je drank in de ijskast te zetten. Geen paniek! Dankzij deze tip is je drank snel gekoeld.

Je wist heus wel al dat je drank sneller afkoelt in een kom of emmer met ijs. Maar wil je dat het echt snel gaat? Doe dan wat ijsblokken en water in een emmer en voeg er een paar lepels zout aan toe. Slechts een paar minuten later kan je al klinken!

Cheers!