Door wortels te eten, zie je beter in het donker: vier op tien gelooft in voedselmythes



Liesbeth De Corte

09 mei 2018

08u48

Bron: The Independent 0 Nina kookt “Van wortels ga je beter zien” en “Kauwgom blijft zeven jaar in je maag zitten”. Het zijn van die typische waarschuwingen die we vroeger van onze ouders te horen kregen. Leugens om bestwil eigenlijk, om ons gezonder te doen eten en om te vermijden dat we kauwgom inslikken. Toch zijn er nu heel wat mensen van overtuigd dat zulke voedselmythes wél een kern van waarheid bevatten.

Maar liefst 39% gelooft in foute food mythes, zo blijkt uit een nieuwe rondvraag bij 2.000 volwassenen. Het onderzoek werd op poten gezet door Spatone, een Brits bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in voedingssupplementen. De studie werd dus ook uitgevoerd bij Britten. Of de resultaten ook gelden voor Belgen is dus niet duidelijk, maar ze zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Een ondervraagde op vier is bijvoorbeeld gechoqueerd als ze te horen krijgen dat het voedingsadvies dat ze al jaren volgen, fout is. “Er bestaan veel mythes en misverstanden over voeding”, bevestigt Anna Lioni, brand manager bij Spatone. “Er gaat geen dag voorbij, of iemand schrijft dat dingen die ooit gezond waren, plots héél ongezond zijn en vice versa. Maar iedereen is anders: wat bij jou werkt, kan een heel ander effect hebben bij iemand anders. En het is ondertussen al bewezen dat veel goedbedoelde gezondheidsadviezen geen steek houden.”

Over wat voor mythes gaat het dan? Een overzicht.

- Als je veel wortels eet, kan je beter zien. Zelfs in het donker!

- Eieren zijn ongezond, want het zijn cholesterolbommetjes.

- Van suiker krijg je energie.

- Een maaltijd overslaan, helpt om af te vallen.

- No pain, no gain. Als je tijdens het sporten niet afziet, maakt het niets uit.

- Als je wil afvallen, eet je beter niets meer na 8 uur ’s avonds.

- Kauwgom blijft zeven jaar in je maag zitten.

- Door veel appels te eten, worden je tanden op den duur witter. Deze ‘mythe’ is opmerkelijk, want veel mensen geloven hierin, en terecht. Dit is het enige advies in het rijtje dat klopt!