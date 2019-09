Dominique Persoone bouwt chocoladefabriek in Congo: "Van boom tot reep: alles zal daar gebeuren" Bieke Cornillie

06 september 2019

00u00 0 NINA Kookt Als alles goed gaat, vloeit binnenkort de eerste chocolade in het Virungapark in Congo. Daar is de bouw gestart van de chocoladefabriek van Dominique Persoone, 's lands bekendste chocolatier. "Van boom tot reep, alles zal daar gebeuren."

"Die mensen telen cacao, maar weten niet eens wat ermee gemaakt wordt. Ze kennen de smaak van chocolade niet. Laat staan de soortnaam van hun cacaoplanten." Dominique Persoone trok grote ogen toen hij een jaar geleden voor het eerst in Congo was. Hij was er op vraag van Emmanuel de Merode, de Belgische prins die in opdracht van de Congolese overheid het Virungapark bewaakt, en Anthony Caere, net als Persoone afkomstig uit Oostkerke bij Damme en piloot in datzelfde park. "Rond het park wonen 400 miljoen mensen die helemaal niets hebben", vertelt Persoone. "Er wordt geplunderd, gestroopt... Ondertussen beschermen zo'n 800 rangers het park, maar de Merode probeert het plunderen ook te voorkomen door werk te creëren. Er is al een zeepfabriek, een chiazaadfabriek, een elektriciteitscentrale..." En binnenkort dus ook een chocoladefabriek, waarvoor de Merode - via Anthony Caere - Persoone inschakelde. De funderingen liggen er en nu de bakstenen de Congolese grens zijn over geraakt, kan een dezer dagen ook de eerste steen gelegd worden. "Door een uitbraak van het ebolavirus werd het materiaal tegengehouden, waardoor de bouw wat vertraging heeft opgelopen. Maar nu zijn ze eindelijk begonnen. In oktober en januari ga ik zelf terug om de chocolatiers en verpakkers op te leiden, om hopelijk rond Pasen echt te starten."

40 werknemers

Persoone wil in zijn chocoladefabriek zo'n 40 mensen aan het werk zetten. "Van boom tot reep, alles zal in het park gebeuren", vertelt hij. "Pellen, roosteren, malen... Na 24 uur malen zijn de bonen al vloeibare chocolade en kunnen we er repen van gieten. Fondant, melkchocolade en een vegan reep van telkens 100 gram. We willen ook een mignonnetje maken. Voor de hotels enerzijds, maar ook voor de lokale bevolking, om zo goedkoop mogelijk aan te bieden. Je moet weten: de chicste chocolade die je daar vandaag kan kopen, zijn de witte producten van hier. De bonen in Congo zijn over het algemeen forastero's, groot en goed bestand tegen ziektes, maar jammer genoeg niet de beste van smaak. Toen ik recent op de plantage was, bleken het tot mijn grote verrassing trinitariobonen, een andere en betere soort. Die mensen weten amper wat ze telen en kennen de smaak van chocolade niet, omdat alles meestal naar het buitenland gaat om te verwerken."

'Crazy'

"Ook het inpakken van de repen zal in de fabriek gebeuren. Niet door machines, maar voornamelijk door weduwes van rangers. En in papier, gemaakt van bladeren van de cacaoboom. De chocolade zal wereldwijd verdeeld worden en de fabriek zal voldoen aan de grootste hygiënische voorschriften. Voor Afrika zal het echt crazy zijn. Alle winst blijft voor 100 procent in het park. 50 procent voor de mensen, 50 voor de dieren. Nergens ter wereld ben ik zo hard met mijn neus op de feiten gedrukt, de armoede is er ongekend. Daarom wil ik iets doen voor die mensen. We dromen zelfs al hardop van een cacaopoeder- en een papierfabriek. (lacht)"