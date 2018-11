Dit zijn volgens experts de voedingstrends voor 2019 Valérie Wauters

14 november 2018

09u54

Wat schaft de pot komend jaar? Als we experts mogen geloven staat ons heel wat smakelijks te wachten in 2019.

Of je nu into ingewikkelde cocktails bent, liever uiteten gaat, eerder houdt van een snelle hap tussendoor of gewoon het liefst lekker thuis kookt: het komende jaar is er voor ieders smaak een trend. Dit is wat je kunt verwachten in 2019.

Bewust eten

Net als in alle andere domeinen van ons leven zal technologie ook in de culinaire wereld een steeds grotere rol gaan spelen. Door het gebruik van algoritmes, stemherkenningstechnologie en dergelijke wordt het steeds makkelijker om precies te weten wat we eten. Door het gebruik van de moderne technologie kan het goed zijn dat gepersonaliseerd dieetadvies binnenkort voor iedereen binnen handbereik ligt.

IJsjes

Volgens experts worden ijsjes komend jaar een echte trend. Denk hierbij niet aan een simpel bolletje vanille of een degelijke banana split, maar eerder aan exotische smaken en nieuwe texturen die van je bezoek aan het ijssalon een onvergetelijke ervaring maken.

West-Afrikaanse voeding

Culinaire toppers uit Ghana, Nigeria, Senegal en Mali zullen in 2019 de wereld veroveren. De West-Afrikaanse keuken zit boordevol kruiden en is ook nog eens behoorlijk gezond. Bovendien worden veel van deze gerechten in een enkele pot of pan gemaakt. Niet alleen makkelijk om op voorhand te bereiden voor wanneer er vrienden langskomen, maar ook ideaal omdat je er weinig afwas aan hebt.

Bitter voedsel

Als je al eens een negroni of Aperol spritz gedronken hebt weet je vast hoe heerlijk bitter die kan smaken. Chocolade met een hoog percentage aan cacao zal de komende maanden volgens voedingsexperts een echte topper worden.

Gezonde(re) cocktails

Cocktails met minder suiker of zonder alcohol zijn een gezonder alternatief voor de klassieke varianten boordevol zoetstoffen. Daarnaast zullen veganistische varianten van cocktails met ei (zoals bijvoorbeeld de pisco tour) populair worden in 2019 volgens experts. Verwacht je ook aan hartige cocktails met bijvoorbeeld rode biet of ingelegde ui.