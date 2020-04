Dit zijn de meest gegoogelde recepten van het moment Nele Annemans

30 april 2020

Je hoeft nog maar enkele seconden door je sociale media te scrollen en ta-dah: je krijgt - ongewild - talloze baksels naar je hoofd geslingerd. Sinds de coronamaatregelen zijn we immers en masse aan het bakken en koken geslagen. Maar naar welke recepten zoeken we nu het meest? Google kwam met een top 10.

Wereldwijd werd er nog nooit zoveel gekookt en gebakken, dat bewijst niet alleen je Instagramfeed, maar ook de zoekmachine Google. Nooit eerder zochten we zo vaak naar het woord ‘recept’. Logisch, want het is de ideale manier om je bezig te houden als je wekenlang in je kot moet doorbrengen. Maar wat zijn nu onze favorieten?

Niet de heerlijke ijskoffie die momenteel razend populair is op TikTok of het recept voor de Zweedse balletjes van IKEA, maar wel bananenbrood spant de kroon en wordt op de voet gevolgd door recepten voor pannenkoeken. Recepten met kip sluiten de top 3 af.

Hieronder vind je de volledige top 10.



Dit is alvast ons favoriete recept voor een extra voedzaam en smeuïg bananenbrood.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 bananen

250 g bloem

2 tl bakpoeder

225 g suiker

1 perssinaasappel

1 zakje vanillesuiker

2 eieren

120 g zure room

50 g walnoten, grof gehakt

100 g boter, op kamertemperatuur

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 180ºC. Rasp de schil van de sinaasappel en pers ze uit. Verwarm het sap met 25 g suiker op een laag vuur tot de suiker is opgelost.

2. Zeef ondertussen de bloem met het bakpoeder. Meng de boter, de resterende suiker en de vanillesuiker tot een glad mengsel. Voeg 1 voor 1 de eieren toe. Schep er de zure room en de bloem onder en meng goed.

3. Pel de bananen en prak ze fijn. Schep samen met het sinaasappelrasp en de noten door het beslag. Giet het beslag in een beboterde en met bloem bestoven cakevorm. Giet er de sinaasappelsiroop over. Zet 50 minuten in de oven. Laat de cake afkoelen in de vorm.