Dit zijn de grootste food-fabeltjes! Sandra Bekkari Sandra Bekkari

08 april 2018

12u31 2 Nina kookt Ik merk dat we steeds bewuster bezig zijn met wat we in onze mond stoppen. Naast alle correcte en waardevolle info over voeding circuleren er ook heel wat wilde verhalen die we zomaar voor waar aannemen. ‘Honing kan geen kwaad’, ‘speltkoekjes zijn gezonder’ of ‘als je ’s avonds zwaar eet, kom je bij’? Deze gezondheidsmythes mogen van mij eens en voor altijd de wereld uit!

Na acht uur ’s avonds tellen calorieën dubbel

Dat je meer of sneller zou bijkomen van een rijkelijk avondmaal, omdat je die calorieën tijdens je slaap niet meer kan opgebruiken? Nonsens. Je moet je energieopname bekijken als een totaal, verspreid over een hele dag: hoeveel calorieën heb je in de loop van de dag opgenomen, en hoeveel heb je er verbrand? Is je energieopname in balans, dan kom je niet bij, ook al heb je ’s avonds een zware maaltijd gegeten. Al wil dat niet zeggen dat ’s avonds zwaar eten een slim plan is. Als je slaapt moet je kunnen rusten, en dat lukt niet zolang je spijsvertering nog op volle toeren draait. Eet je ’s avonds heel veel, dan kom je daar niet per se van bij, maar slaap je wel slechter. Dat kan dan weer gevolgen hebben voor je gewicht: want hoe uitgerust je bent, houdt verband met je voedingskeuzes. Wie te weinig slaapt, heeft vaak meer honger, voelt zich minder snel voldaan en grijpt gemakkelijker naar suikers en vetten.

Vet wordt vet

Vetten, dikmakers? Dat is alleen het geval als je ermee overdrijft. Schrap ze niet zomaar uit je voedingspatroon, want je lichaam heeft (een verstandige dosis) gezonde vetten nodig, onder andere voor de opname van vetoplosbare vitamines. Bovendien geven vetten je heel snel een verzadigd gevoel, veel meer dan suikers. Laat je dus niet misleiden door de calorieën: suikers bevatten, in vergelijking met vetten, een pak minder calorieën (minder dan de helft), maar dat betekent niet dat je van vet sneller bijkomt dan van suikers. Normaal gezien eet je er minder van (want je voelt je sneller voldaan) en ten tweede zijn het vooral snelle suikers die voor vetopslag zorgen. Want suikers halen je bloedsuikerspiegel uit balans, waardoor je alvleesklier insuline vrijmaakt om het teveel aan suiker uit je bloedbaan te vissen. Die suikers worden opgeslagen in onze spieren en lever, maar … meestal is de suikervoorraad daar al ruimschoots aangevuld. Alle suikers die niet in spieren of lever opgeslagen kunnen worden, worden rechtstreeks omgezet in … vet.

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN