Dit zegt je favoriete koffie over je

09u00 0 Nina kookt Ooit al eens de test gedaan? Iemand loopt een koffiebar binnen en je wéét gewoon welke koffie die persoon zal bestellen. En hoe zit dat met jou? Wat is jouw favoriete kopje én wat zegt dat over jou…

Latte lover

Je bent… een open boek en een pleaser, relaxed en geëngageerd

Minpuntje: al dat denken & dromen maakt je besluiteloos

Je specialiteit? Die eeuwige smile…

Dresscode: comfortabel van kop tot teen

Op je kop? ‘Coffee is like a hug in a mug’

Stop! Coffee time! Sowieso al zeker ’s morgens, zodat je de dag zoet kan beginnen

Favoriete koffieplek: languit hangend in de zetel

Jouw perfecte blend: Fortissio Lungo, een koffie met een rijk aroma. Voeg je melk toe, dan onthult Fortissio Lungo in het melkschuim een complexe en evenwichtige combinatie van smaken: geroosterde granen die zich vermengen met koekjesachtige en zoete tonen in een fluweelzachte en ronde body. Heerlijk!

Mr./Ms. Cappuccino of Frappuccino

Je bent… sociaal, creatief, energiek en optimistisch

Minpuntje: vergeetachtig en soms overdreven perfectionistisch

Je specialiteit? Enthousiaste babbels

Looks: 100% on trend

Op je kop: ‘Sassy, classy & a bit smart assy’

Stop! Coffee time! Elke pauze tijdens het werken of het shoppen

Favoriete koffieplek: in de koffiebar natuurlijk, want dat is je tweede thuis

Jouw perfecte blend: Volluto, een mengeling van zuivere en licht gebrande Arabica-bonen uit Zuid-Amerika met zoete, koekjesachtige accenten. Deze blend heeft naast een typerend zuurtje vooral een heerlijk fruitige toon.

Only Iced Coffee

Je bent… eigenzinnig, assertief, spontaan en creatief

Minpuntje: je hebt je emoties helemaal onder controle en komt daardoor soms wat koud over

Je specialiteit? De gitaren die uit je hoofdtelefoon scheuren

Dresscode: je bent een hipster (incl. geruit hemd en bril), ook al beweer je zelf to-taal van niet

Op je kop: ‘Super super dope’

Stop! Coffee time! Je hebt sowieso een kick-off coffee nodig om de dag te kunnen starten

Favoriete koffieplek: enkel authentieke koffiebars of homebrewed stuff graag

Jouw perfecte blend: Arpeggio, een one of a kind espresso met intense, geroosterde aroma’s, een subtiele cacaosmaak en houtachtige accenten.

Zwart, graag

Je bent… no-nonsens, stil, zelfs een beetje mysterieus en houdt van eenvoud

Minpuntje: ai, dat humeur zo nu en dan

Je specialiteit? Je nette kapsel

Looks: rechttoe-rechtaan, sober en netjes

Op je kop: ‘Bitter like my personality’

Stop! Coffee time! Het valt amper op, maar eigenlijk drink je toch behoorlijk wat koppen per dag. Je neemt er echter geen pauze voor.

Favoriete koffieplek: aan je bureau

Jouw perfecte blend: Kazaar, een gedurfde menegeling van Robusta-bonen uit Brazilië en Guatemala, speciaal bereid voor Nespresso, en een apart gebrande Arabica uit Zuid-Amerika. Kazaar is een volle, romige koffie met een buitengewone intensiteit. Krachtig, bitter en een tikje gepeperd.

Go, go espresso!

Je bent… een harde werker, een leidersfiguur, energiek, praktisch en enthousiast

Minpuntje: het moét vooruit gaan. Wie niet volgt, durft wel eens de volle laag te krijgen

Je specialiteit? Iedereen meetrekken in je enthousiasme

Looks: professioneel, doorgaans kleren met een stevig prijskaartje

Op je kop: ‘You snooze, you lose’

Stop! Coffee time! Anytime. Je bent altijd omringd door koffie, neemt zo nu en dan een slok en laat de helft vervolgens koud worden.

Favoriete koffieplek: ergens tussen een papierstapel, een meeting en een file

Jouw perfecte blend: Ristretto, een sterk gebrande, zuivere Arabica uit Midden- en Zuid-Amerika. De koffie heeft een volle smaak met een krachtig, oppeppend chocoladeaccent.

Miss Decaf + sojamelk

Je bent… lief, zacht, gevoelig en hebt graag de controle

Minpuntje: dat perfectionistische, lichtjes obsessieve trekje

Je specialiteit? Pictures perfect op Instagram

Looks: elke dag aldus een picture perfect-outfit

Op je kop: ‘#MOMJUICE’

Stop! Coffee time! ’s Morgens (véél te vroeg) wanneer je kinderen al vol energie zitten, om 9 uur nog eentje nadat je de kinderen op school hebt gedropt

Favoriete koffieplek: onderweg naar de yogales

Jouw perfecte blend: de rijke Vivalto Lungo Decaffeinato, een mooie combi van zoete granen, subtiele bloemachtige noten en licht houtachtige accenten.

