Dit wel heel bijzondere ijsrecept gaat momenteel viraal op TikTok Nele Annemans

18 mei 2020

13u54 0 Nina kookt Als er een platform is waar we dezer dagen de mosterd halen voor nieuwe recepten, challenges of ideeën voor nieuwe hobby’s is dat zonder twijfel TikTok. Al doet er nu wel een heel speciaal receptje de ronde wat voor heel wat commotie zorgt.

De discussie begon toen TikTokster @himynameissherrie een video postte van haar speciale dessert dat volgens haar “haar leven veranderd heeft”.

In de video vertelt ze namelijk aan haar volgers dat ze vanille-ijs al hun hele leven verkeerd eten. Hoe het wel moet volgens haar? Met een wel erg speciale topping. Zo gebruikt ze geen chocoladesaus of verse aardbeien en slagroom, maar een snuifje zeezout én olijfolie om haar ijsje af te werken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

En hoewel wij even met de wenkbrauwen moesten fronsen, leert een korte zoektocht door Google ons dat de combinatie vaak voorkomt in recepten. Toch hadden ook de meeste TikTok-gebruikers ook nog nooit van het concept gehoord. Velen stonden dan ook niet echt te popelen om het recept uit te proberen.

“Het ziet er ranzig uit. Ik probeer het liever niet”, schreef een iemand. Iemand anders reageerde dan weer: “Zijn we ijs of een gefrituurde kip aan het garneren?”

Nog anderen waren dan weer lovend over het recept. “Ik ben een banketbakker en ik moet het toegeven: de combinatie is geweldig” en “Al de goede Franse restaurants in New York City hebben dit op hun menu staan met chocolade-ijs! En het is heerlijk”, waren maar enkele van de positieve reacties.

Ondertussen is haar video al meer dan 480.500 keer bekeken, bijna 29.000 keer geliked en bijna 1.000 reacties rijker.

Eentje om te proberen nu het de komende dagen stralend lenteweer wordt?