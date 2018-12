Dit waren in 2018 de 10 beste gerechten in de Belgische toprestaurants LDC

23 december 2018

16u14 0 Nina kookt Nog last minute op zoek naar inspiratie voor de kerstdis? Dat treft, want de digitale restaurantgids Foodtaster.be heeft een top 10 gemaakt met de beste culinaire hoogstandjes uit Belgische toprestaurants.

Doet de naam Foodtaster.be geen belletje rinkelen? Deze digitale restaurantgids bestaat sinds 2014, en werd opgericht door de gerenommeerde oud-sommelier François Huysmans, ook VTM Nieuws-journalist Patrick Van Gompel werkt eraan mee. De site zegt volledig onafhankelijk te werken en bijna 10.000 bezoekers per maand over de vloer te krijgen.

De blog stelde voor het eindejaar zijn top 10 van beste gerechten in Belgische restaurants samen.

10. Beignet ‘Carbonara’ met truffel - La Source, Lanaken

“Hoogtepunt van de amuses bij La Source is de Beignet ‘Carbonara’ met truffel. Het is de bedoeling dat u die in één keer in uw mond steekt, de vulling is vloeibaar. Dat vraagt van chef Ralf Berendsen de juiste timing, zodat de beignet niet te heet op uw bord belandt maar ook niet te lauw geserveerd wordt. Daar is duidelijk goed op geoefend. De beignet is een feest van zintuiglijkheid. Het heerlijk krokante korstje omhult een smeuïge vulling met een hartige smaak”, aldus Van Gompel.

“De Schotse zalm is à la minute flinterdun gesneden en klassiek afgewerkt met een brioche, gesnipperde uit, crème d’ Isigny (een room AOC uit Normandië, volgens kenners de beste kwaliteit boter en room van Frankrijk), Avruga-kaviaar (geen eitjes van de steur, maar lekkere namaak) en shiso (een Japanse plant, familie van de munt). De zalm is in huis ambachtelijk gemarineerd met kruiden en grof zout en gerookt ‘au milieu du jardin’, zoals vrouw des huizes Peggy Bruynseels er trots aan toevoegt.”

8. Koninklijke langoustine – Sea Grill, Brussel

“Dé verrassing is een voor je neus op kiezelsteen gebakken Koninklijke langoustine die je in een bord moet wippen met ganzenlever, eendenconsommé, Chinese saké, Chinese kool en black fungi, zwarte paddenstoelen. Afgewerkt met wakame, een bruinwier, goed voor de bloedzuivering. Een spectaculaire schotel met een weloverwogen combinatie van smaken. Het past allemaal perfect bij elkaar. Een topgerecht van chef Yves Mattagne.”

7. Kippenei, asperge en blanke botersaus - La Villa Lorraine, Brussel

“Het kan haast niet anders. Tijdens de lentemaanden zal dit bord steevast opnieuw één van chef Gary Kirchens’ signatuurgerechten worden. Hij verpakt het kippenei niet als ‘een vogelnestje’ maar in een fris omhulsel van groene kruiden. Stukjes beetgare asperge en een succulente beurre blanc vullen harmonieus aan. Bij het aansnijden van het ei loopt de dooier heerlijk uit. Met het soldaatje van tomaat en garnalen soppen wij de laatste overheerlijke restjes weg.”

6. Eendenlever met verse kersen - The Glorious, Antwerpen

“De cuisson van de kort gebakken eendenlever is perfect. De textuur ervan wordt wonderwel verder uitgerold in die van de warm geserveerde kersen. Er komen ook nog wat kaisoi (Surinaamse bladgroente) en oude balsamico voor in de harmonie waarmee chef Johan Van Raes ons verwent. Wij kunnen u alleen maar vertellen dat ...het werkt. Dit is werkelijk sex on a plate!”

5. Tarbot met jonge prei - Castor, Beveren-Leie

“Op mijn bord ligt een prachtige moot op de graat gebakken tarbot. Subtiel gekruid en gegaard zoals het hoort. Vervolgens vakkundig van de graat gehaald en op een warm bord ten ruste gelegd. Jonge prei en spinazie vullen de smaak van de edele platvis aan. Chef Maarten Bouckaert werkt het geheel af met een béarnaise van Zeebrugse garnaal en gekonfijte tomaat. Super!”

4. Vlinder van rundsvlees met rode biet en ganzenlever – Cuines 33, Knokke

“Wie van vernieuwing houdt én lekker eten is in Knokke bij chef Edwin Menue aan het juiste adres. Bij elk hapje, ieder gerecht ervaren wij een ongekende smaaksensatie. De kruiding is knap, de smaken op mekaar afgestemd en de texturen bijzonder. De presentatie is origineel, net zoals bij het hoofdgerecht: een vlinder gemaakt met rundsvlees, rode biet, ganzenlever en zwarte look. Hoe bedenk je het?!”

3. Chocolade ‘Van Dender’ Mexico 70% - Hof Van Cleve, Kruishoutem

“Deze chocoladecompositie met duindoornbes, bergamot en appel ziet eruit als een uit de kluiten gewassen praline. Ook het oog eet mee: een paar snippers bladgoud geven het geheel een vorstelijke allure. Aan tafel wordt nog een saus op basis van Earl Grey thee toegevoegd. ‘Succulent’ is nog een understatement. De romige textuur van de mousse, de intense, diepe chocoladesmaak in contrast met de frisse fruitige accenten, zalig.”

2. Tafel met koekjes, macarons, chocolade en pralines – De Kristalijn, Genk

“Een heel mooi dessert van bessenijs. Netjes en lekker. Daarna komt er nog een tafel met koekjes, macarons, stukken chocolade en pralines voorgereden. Charmant en heel lekker, origineel gedaan. Restaurant De Kristalijn heeft ook een flink uitgebreide theekaart. Je krijgt er een zandloper bij om zelf te bepalen hoelang je de theeblaadjes wil laten trekken. Een beetje show, tof gedaan!”

1. Gelakte paling met chawanmushi en truffelvinaigrette - The Jane , Antwerpen

“Vergeet bij het plaatsnemen voor het ‘altaar’ van The Jane al wat u geleerd hebt over de traditionele indeling hapjes - voorgerecht - tussengerecht - hoofdgerecht – dessert. Daar zijn de gerechtjes van chef Nick Bril te talrijk voor. Neem het van ons aan: u verliest gaandeweg de draad over waar precies u zich in deze rollercoaster bevindt. Dat is niet erg! Het dwingt u om vooral bezig te zijn met wat u op dat eigenste precieze moment aan het savoureren bent en op die manier blijft u automatisch bij de les. ‘Leef in het nu!’ Dat is de visie die in elk onderdeel wordt meegegeven.

Nick en zijn brigade halen alles uit de kast om u van hoogtepunt naar hoogtepunt te laten zweven. Wij zullen het nog anders uitdrukken: u zal er uzelf niet op betrappen dat u bij het hoofdgerecht al van het dessert zit te dromen en zo krijgt elke creatie volop de aandacht die ze verdient. Zo is er gelakte paling, met chawanmushi (mengsel van eieren en bouillon) en truffelvinaigrette. Die gelakte paling, lauwwarm geserveerd, is zo intens aards van smaak dat de grens tussen vis en vlees ei zo na niet meer van tel is. Om nooit te vergeten!”, besluit Van Gompel.