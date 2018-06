Dit salon serveert sushi-ijs Stijn Defoirdt

12 juni 2018

20u42

Bron: VTM Nieuws 568 Nina kookt In het ijssalon Oyya in Brugge kan je vanaf dit weekend sushi-ijs kopen. Gelukkig smaakt het niet naar zalm of rijst, maar ziet het er alleen uit als sushi. De ijsjesmaker wil zo inspelen op de hype rond sushi.

In een schaaltje zitten vier verschillende sushi-ijsjes. “Er is een sorbet met mango, lychee en gember, een ijsje van witte chocolade en framboos, citroensorbet en matcha, dat is een Japanse groene thee, en sesamzaad en als laatste een vanille-ijs met hazelnoten en aardbei”, zegt de chef van het salon Mathieu Eyckmans. Je krijgt er ook een flesje met chocoladesaus bij, wat de sojasaus voorstelt die je normaal gezien bij sushi krijgt.

Eyckmans wil zo meegaan met de hype rond sushi. “Ik eet heel graag sushi en natuurlijk ook ijs, dus wou ik een combinatie maken van twee dingen die ik graag lust. Sushi is ook heel populair en het ziet er ook leuk uit”, zegt Eyckmans.

Voor het sushi-ijs kocht Ecykmans speciale vormpjes in Italië. Eerst vult hij de vormpjes met de juiste ijssoort, daarna vriest hij ze in en tenslotte brengt hij de juiste afwerking aan.

Voor een doosje met vier ijsjes en een flesje chocoladesaus betaal je 6,5 euro.