Dit rijkelijke feestmaal met eend en porto tover je in amper een halfuur op tafel

12u00 0 Nina kookt De feestdagen zorgen zo al voor genoeg stress, dus in de keuken houden we het liever relatief rustig. En tóch zullen we nog indrukwekkende feestgerechten op tafel toveren. Dat ze, zoals in het geval van deze rijkelijke eendenborstfilets met portosaus, maar een halfuurtje bereidingstijd vereisen, blijft ons geheimpje. Laat maar komen, die happy holidays!

Wat heb je nodig?

3 eendenborstfilets

500 ml rode porto

250 ml kippenbouillon

scheutje room

enkele takjes tijm

2 aubergines

2 courgettes

handvol bladpeterselie

2 eieren, losgeklopt

1 tl maïszetmeel

150 g bloem

150 g paneermeel

aardappelkroketten

olie

peper en zout

Zo maak je het:

Voor de eend:

1. Verwarm de oven voor op 180°C. Maak met een scherp mes ondiepe insnijdingen in de vetrand van de eendenborsten en kruid het vlees met peper en zout.

2. Verhit een koekenpan en leg het vlees met de vetrand naar beneden in de pan. Bak tot het vel goudbruin kleurt. Keer het vlees om en bak nog 4 minuten. Leg het vlees in een ovenschaal, giet er het vet over en zet 10 minuten in de oven.

3. Giet de porto in een steelpan en laat op hoog vuur tot de helft inkoken. Voeg de bouillon toe en breng opnieuw aan de kook. Los het maïszetmeel in wat water en roer door de saus. Schenk er de room bij en laat nog even inkoken. Giet de portosaus door een zeef en breng nog even aan de kook.

Voor de aubergines:

1. Doe de bloem, eieren en paneermeel in drie diepe borden. Breng het paneermeel op smaak met peterselie, peper en zout. Haal de plakken aubergine en courgette eerst door de bloem, dan door de eieren en tot slot door het paneermeel.

2. Verhit een flinke scheut arachideolie in een pan en bak de groenteplakken goudbruin. Laat uitlekken op keukenpapier.

3. Frituur de kroketten goudbruin.

4. Snij de eend in plakjes, verdeel samen met de groenten en kroketten over de borden en geef er de portosaus bij.

Probeer je graag een ander recept met eend? Onze pulled duck is alvast een aanrader!

