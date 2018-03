Dit moet je volgens een diëtist eten voor een mooiere huid Aiko van Hooijdonk

08 maart 2018

12u47 0 Nina kookt Er wordt veel onzin over voeding en de huid de wereld in geholpen. Maar dat voeding invloed heeft op hoe je eruit ziet staat vast. Dit moet je volgens een diëtist eten voor een mooie huid.

"Een goed gekozen dieet is belangrijk in het onderhouden van je huid", zegt Dr. Berber Vlieg, oprichter van Vlieg & Melse Diëtisten. "Vooral verse en onbewerkte producten zijn goed voor de huid. Omega 3-rijke vetten dragen bij aan een soepelere en vaak minder droge huid. Producten die veel van deze vetten bevatten zijn vette vis, walnoten en lijnzaadolie.

"Al het andere eten is funest voor je huid. Dus weinig vers eten, weinig plantaardig eten, veel verzadigd vet en weinig vezelrijk voedsel," aldus Vlieg. Allergische reacties op voedsel kunnen ook direct effect op de huid hebben. Daarom is het voor je huid van belang op de hoogte te zijn van je allergieën. Hiernaast kunnen sommige (zure) voedingsmiddelen niet-allergische uitslag geven, zoals tomaten, mayonaise, aardbeien en specerijen.

Voeding tegen acne

Heel veel mensen krijgen in de puberteit met acne te maken. Ondanks dat er weinig onderzoek naar voeding en acne is verricht, is wel bekend dat voeding acne kan verminderen. "Voeding met een lage glykemische index, dus voedingsmiddelen met 'langzame' koolhydraten die de bloedsuiker geleidelijk verhogen, verbeteren acne doordat hierdoor de talgproductie afneemt", zegt Vlieg. "Wij adviseren rauwe granen, noten en fruitsoorten, terwijl je juist brood en aardappelen en zoete producten als snoep moet vermijden."

Vitamine voor de huid

"Vitamines en mineralen zorgen ervoor dat onze huid, haren en nagels gezond blijven zijn." meldt dr. Berber Vlieg tenslotte. De volgende stoffen dragen hier volgens Vlieg aan bij: vitamine A (die zorgt dat de conditie van je huid goed blijft), vitamine B2 (zorgt voor een gezonde huid), vitamine B3 (zorgt ook voor een gezonde huid, vitamine B8 (voor een gezonde huid en haar), vitamine C zorgt voor een stevige huid), zink (belangrijk voor huid, haar én nagels), jodium draagt bij aan een gezonde huid), seleen (zorgt voor een gezonde conditie van je haar én nagels) en koper (dat zorgt voor voldoende pigment in huid en haar).

Vlieg ziet het resultaat van goede voeding dagelijks in de praktijk "Kinderen en volwassenen zien er op een gezond dieet veel beter uit, de huid gaat weer stralen."