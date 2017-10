Dit moet je doen als je te veel koffie hebt gedronken ND

Bron: Women's Health 0 Nathan Dumlao / unsplash Nina kookt Het is donderdagnamiddag, dus de kans zit erin dat er al menig bakje troost door jouw keel is gepasseerd om deze dag te overleven. Helaas merk je die overdosis pas te laat, met trillende handen, een misselijk gevoel en hyperactief gedrag tot gevolg. Hoe los je dat zo snel mogelijk op?

Cafeïne simuleert je centrale zenuwstelsel, waardoor je wakkerder en alerter wordt. Dat is natuurlijk een goede zaak, maar je kan er ook net iets té alert, angstig en beverig door worden. Ook je hartslag kan stevig de hoogte in gaan, doordat er adrenaline vrijkomt.

Het is te laat, wat nu?

De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid ligt op zo'n 400 mg cafeïne per dag, het equivalent van vier kopjes. Maar hoe je reageert op de stof is heel persoonlijk. Zo zal de ene al beginnen beven na één kop straffe koffie, terwijl een doorgewinterd koffiedrinker probleemloos zes koppen kan drinken. Voel je zelf dat het iets te veel is geweest? Dan zijn er wel een paar dingen die je kan doen.



- Drink water. Jezelf hydrateren kan de symptomen van een overdosis inperken en zorgt ervoor dat de cafeïne in je lichaam sneller afbreekt.



- Eet voedingsmiddelen met magnesium of kalium, die de cafeïne neutraliseren. Bananen en groene bladgroenten kunnen het bibberen en beven van onder meer je handen verminderen.



- Beweeg lichtjes. Wat sporten kan helpen om de cafeïne sneller uit je systeem te krijgen.



Kan je moeilijk ademen, heb je pijn in de borst, samentrekkingen van de spieren, een abnormale hartslag die maar niet daalt of moet je overgeven? Haal er dan medische hulp bij. En doe het een volgende keer wat kalmer aan met die koffiepauzes.