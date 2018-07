Dit kun je doen tegen brainfreeze AVH

26 juli 2018

14u05

Bron: AD 0 Nina kookt Met deze torenhoge temperaturen durven we al eens wat vaker naar een ijsje grijpen ter verkoeling. Maar als het ijsje je gehemelte aanraakt kan de versnapering ook tot extra problemen leiden, namelijk een brain freeze . Hoe komt het dat onze hersenen lijken te bevriezen tijdens het eten van een ijsje?

De oorzaak van de brain freeze ligt voor de hand: de kou die het ijsje afgeeft. Volgens The British Medical Journal reageren pijnreceptoren op de lage temperatuur en geven dit door aan je hersenen. Hierdoor ontstaat er een plotselinge toename van de bloedstroom door de voorste hersenslagader van de hersenen en deze veroorzaken de pijn die we brain freeze noemen. Zodra de ader weer vernauwt, neemt de pijnsensatie weer af.

Afkoelen

Het is dus niet zo dat je hersenen ook daadwerkelijk afkoelen. Daarom heeft brain freeze ook geen schadelijke gevolgen voor je hersenen. Toch is het vervelend, maar gelukkig kun je de vernauwing van je aderen op verschillende wijzen activeren zodat je er in ieder geval iets minder lang last van hebt. Je kunt dus met een gerust hart nog een extra ijsje pakken.

Warm water

Wat je kunt doen als je last heb van brain freeze? Je kunt warm water drinken. Of je tong tegen het gehemelte aan duwen, dit helpt het gebied te verwarmen.

Een andere tip: bedek de mond en neus met je handen en adem snel in om de stroom warme lucht naar het gehemelte te vergroten.