Dit kun je allemaal doen met je overgebleven paaseieren VW

03 april 2018

10u02 0 Nina kookt Iedereen met kinderen kent het probleem ongetwijfeld: eens Pasen achter de rug is blijf je zitten met een enorme berg chocolade. Met deze tips verwerk jij snel en makkelijk je paaschocolade en hoef je niet nog tot Sinterklaas eieren te eten.

1. Chocolademelk

Ongetwijfeld de makkelijkste manier om snel van heel wat chocolade verlost te raken.



Ingrediënten:

Melk

Paaseieren

Eventueel een kaneelstokje



Werkwijze:

1. Breng melk aan de kook en doe in een tas

2. Breek een paasei in kleine stukjes en laat smelten in de melk. Kleine paasfiguurtjes kunnen in 1 stuk in de tas gelegd worden.

3. Wat extra smaak? Laat dan een kaneelstokje even trekken in de chocolademelk.

2. Brownies

Ingrediënten:

200 gram (= 5 grote paaseieren)

50 gram bloem (niet zelfrijzend)

20 gram amandelpoeder

3 eieren

130 gram suiker

130 gram boter



Werkwijze:

1. Laat de chocolade samen met de boter smelten 'au bain marie'.

2. Neem een aparte kome en breek daarin de eieren. Strooi er de suiker over en roer los met de garde.

3. Schenk het gesmolten mengsel van chocolade en boter bij de eieren met suiker en roer met de garde.

4. Weeg de bloem en het amandelpoeder. Voeg beide bij het chocolademengsel en roer tot je een egaal browniebeslag krijgt.

5. Verwarm de oven voor tot 170°C.

6. Beboter je bakblik, en bedek de bodem en de zijkanten met een vel bakpapier.

7. Schep het browniebeslag in het bakblik tot je een laag van 2 tot 3 centimeter dik hebt. Strijk vervolgens het oppervlak glad.

8. Bak het beslag gedurende 25 minuten in de voorverwarmde oven.

9. Laat afkoelen en snij in vierkante stukken van 5 cm op 5cm.



3. Chocolade aardbeien

Ingrediënten:

250 gram aardbeien

100 gram chocolade (= 3 grote paaseieren)



Werkwijze:

1. Smelt de chocolade au bain marie.

2. Hou de aardbeien bij het kroontje vast en doop ze één voor één voor ongeveer 2/3de in de gesmolten chocolade.

3. Laat afkoelen op een vel bakpapier.