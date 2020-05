Elke dag vers Gesponsorde inhoud Dit is het geheim voor voedzame yoghurtrepen met fruit waar de kids van zullen smullen

14 mei 2020

Zelf een vers vieruurtje maken voor je kids? Deze repen zijn in een wip klaar. Gebruik lekker veel fruit, ongezoete granola en yoghurt (gezond!) en werk af met een beetje chocolade (lekker!), zo zijn de kids gegarandeerd fan.



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

400 g yoghurt

2 el honing

30 g gedroogde veenbessen

50 g granola

30 g witte kokos chocolade

50 g frambozen

50 g aardbeien

Zo maak je het:

1. Meng de honing en de veenbessen onder de yoghurt. Bekleed een lage ovenschaal met plasticfolie en verdeel er het yoghurtmengsel over. Bestrooi met de granola.

2. Snij de frambozen en aardbeien klein en verdeel ook over de yoghurt. Rasp er de chocolade over en zet minstens 1 uur in de vriezer. Snij daarna in stukken.

