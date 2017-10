Dit is het geheim voor perfect, mals stoofvlees Aangeboden door Miele

15u15 1 Nina kookt Fan van stoofvlees? Grote kans dat het stoofpotje bij jou uren op het vuur staat te pruttelen … Maar wist je dat je deze Belgische klassieker ook perfect in de oven kunt garen?

schutterstock

Stoofvlees staat traditioneel urenlang op het vuur. Toch is ook de oven heel geschikt om deze lekkernij te bereiden, want hierin valt de temperatuur namelijk veel beter te regelen, bovendien circuleert de warmte gelijkmatig rond de pot. Daardoor vermijd je een aangebakken bodem én door de gelijkmatige temperatuur krijg je malser vlees.

De perfecte oven voor stoofvlees?

Wie nog slimmer is, bereidt stoofvlees in een combi-stoomoven van Miele. Dat toestel werkt met een combinatie van hete lucht en vocht en laat je zelf de gewenste temperatuur én het vochtgehalte instellen. Maak je stoofvlees klaar voor de oven, laat het dan traag garen op een lage temperatuur en voeg regelmatig stoom toe zodat het vlees niet uitdroogt. Zo is mislukken helemaal uitgesloten. En het resultaat? Stoofvlees op sterrenniveau!

Nog enkele tips :

- Laat vlees uit de koelkast altijd eerst op kamertemperatuur komen. Ook het bier moet op kamertemperatuur zijn.

- Het vlees mag nooit koken, want dan wordt het taai.

- Kies voor een gietijzeren stoofpot of een gelijkaardige pot met een dikke bodem.

- Zorg altijd voor voldoende saus om droog vlees te voorkomen en check regelmatig of alles correct gaart.

- De exacte gaartijd is afhankelijk van verschillende factoren: de kwaliteit van je vlees, de hoeveelheden, de eigenschappen van je oven …

Alleszins: hoe langer het stoofvlees de tijd krijgt om te garen, hoe voller van smaak het zal zijn.

De Belgische klassieker! Heerlijk mals stoofvlees

schutterstock

Dit heb je nodig (6 personen) :

1,5 kg rundsvlees (bv. sukade- of riblapjes)

echte boter

bloem

2 uien, fijngesnipperd

5 wortelen, in schijfjes

2 flesjes bruin bier

3 laurierblaadjes

4 takjes tijm

1 bruine boterham

3 el mosterd

handvol peterselie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Laat een klont boter smelten op middelhoog vuur. Bestrooi het vlees licht met bloem en schroei dicht in de boter. Zorg dat het vlees een mooi bruin korstje heeft. Kruid ondertussen met peper en zout. Haal het vlees uit de pan.

2. Doe de uien en wortelen in dezelfde kookpot en bak gaar. Voeg vervolgens het vlees toe en blus het geheel met bruin bier.

3. Maak een boeketje van de tijm en de laurierblaadjes met keukentouw en voeg het toe aan het vleesmengsel.

4. Besmeer een boterham met mosterd en leg die met de besmeerde kant naar onder in de stoofpot.

5. Haal de pot van het vuur en zet de stoofpot dan gedurende een paar uur in een op 80 tot 90°C voorverwarmde oven. Die lage temperatuur vraagt wel even geduld. Moet het sneller gaan, kies dan voor een hogere temperatuur, maar ga tot maximum 150°C. Roer sowieso regelmatig en check af en toe of het vlees gaar is. Heb je een Miele combi-stoomoven? Zet de stoofpot dan gedurende 2 uur in de voorverwarmde oven op 120 graden met 60% vochtigheid.

6. Kruid het stoofvlees eventueel met nog wat peper en zout en werk af met verse peterselie.