Dit is de snelste manier om een pompoen te schillen én te snijden

25 oktober 2018

14u11

Bron: Goed Gevoel 0 Nina kookt De herfst, dat betekent niet alleen gezellig warm onder een dekentje kruipen, maar ook weer heerlijke pompoengerechten op het menu toveren. Helaas is het schillen en snijden van een pompoen vaak een hels karwij. Maar met dit eenvoudige trucje wordt het kinderspel.

Dit heb je nodig:

Een microgolfoven, een vork, een dunschiller, een mes en een pompoen (die in je microgolfoven past).

Zo ga je aan de slag:

Prik met je vork verschillende gaatjes in de pompoen. Die gaatjes zijn absoluut nodig want zonder ontploft het hele boeltje. Plaats de pompoen vervolgens twee minuten in de microgolfoven op de hoogste stand. Laat hem een minuutje afkoelen, verwijder de schil met je dunschiller en snijd hem in stukjes. Zo simpel is het! Weet ook dat je de schil niet hoeft te verwijderen. Die zit namelijk boordevol vitaminen. Voor kleine kinderen is het dan weer wel aan te raden om hem te schillen.

Daarom werkt het:

Door de warmte verzacht zowel de schil als de pompoen zelf waardoor het schillen en snijden een stuk makkelijker gaat. Je vermoeide handen zullen je dankbaar zijn!

