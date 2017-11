Dit hartverwarmende stoofpotje met kwartel ontdoet je van de herstblues Aangeboden door Lidl

12u00 0 Nina kookt Een van de grootste voordelen van de herfst? Die heerlijk hartige maaltijden! In die categorie valt zeker ook dit stoofpotje met kwartel. De smakelijke vogeltjes worden vergezeld van gezonde groenten, een flinke scheut witte wijn en een pittige portie mosterd. Een herfstfestijn voor je smaakpapillen, quoi.

Wat heb je nodig?

4 kwartels

bloem

2 sjalotten, gesnipperd

4 aardappelen, in blokjes

2 wortelen, in blokjes

1 groene paprika, in blokjes

scheutje witte wijn

1 tl mosterd

1 el gedroogde oregano

200 g kerstomaten

2 el gehakte peterselie

boter

Zo maak je het:

1. Verwarm een klontje boter in een gietijzeren pan. Bak de kwartels aan alle kanten goudbruin. Blus met de wijn en laat verdampen.

2. Voeg de sjalotten, paprika, aardappelen en wortel toe. Bestuif met wat bloem en schep alles goed om. Kruid met de oregano, mosterd, peper en zout. Giet er water bij tot de kwartels half onder staat.

3. Laat een half uurtje zachtjes stoven. Doe er dan de kerstomaatjes bij en laat nog 10 minuten meestoven.

4. Bestrooi het stoofpotje net voor het serveren met de peterselie.

