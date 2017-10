Dit groene superfood is de opvolger van de avocado Sophie Vereycken

Bron: The Independent 0 thinkstock Nina kookt Broodje avocado? Dat is zó 2016. Echte hipsters decoreren hun slaatjes en Instagrampagina's binnenkort met pandan, een tropische plant die het uitstekend doet als smaakmaker in de Aziatische keuken.

Als het van televisiekok, keukenprinses en presentatrice Nigella Lawson afhangt, gaan we binnenkort allemaal massaal aan het pandanblad. En laten we eerlijk zijn: Nigella's wil is culinaire wet.

Natuurlijke zoetstof

Het blad, dat afkomstig is van de schroefpalm, is nochtans niet nieuw onder de zon. Vooral in de Indonesische keuken wordt het al jarenlang veelvuldig gebruikt. De vanille-achtige smaak maakt het tot de ideale natuurlijke zoetstof, en de typische groene kleur matcht dan weer goed met menig Instagrampagina.

"Dit is de nieuwe matcha," aldus de vrouwelijke chefkok. "Wie weet ben ik mis, maar in Amerika wordt het tegenwoordig meer en meer gebruikt in de keuken, en dan vooral bij bakrecepten."

Wij vertrouwen Nigella op haar woord. En aangezien de verkoop van avocado's maar liefst 30 procent omhoog ging nadat de kokkin de vrucht gebruikte in haar kookprogramma, ziet het er naar uit dat de opkomst van het pandanblad ook alvast in kannen en kruiken is.

thinkstock Het pandanblad