Dit goddelijke dessert met frambozenijs en koekjes is veel makkelijker dan je denkt

11 juni 2020

Zelf vers ijs én koekjes maken? Lijkt een huzarenstukje, maar in het geval van dit frambozenijs met kletskopjes is het een makkie. Slechts twee keer hakken en mengen, daarna doet de vriezer of oven al het werk. Easy-peasy!



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

125 g frambozen

sap van 1/2 citroen

100 g fijne suiker

1 el vanillesuiker

125 ml volle yoghurt

250 ml slagroom



Voor de kletskoppen:

30 g amandelen

75 g bloem

125 g bruine suiker

25 g water

40 g boter, op kamertemperatuur

Zo maak je het:

1. Prak de frambozen fijn. Meng er het citroensap, de fijne suiker, yoghurt en de vanillesuiker onder. Roer tot de suiker is opgelost.

2. Klop de slagroom lobbig en spatel door het frambozenmengsel. Schep het mengsel in een diepvriesbakje en laat minstens vier uur opstijven in de vriezer.

3. Hak voor de kletskopjes de amandelnoten grof. Voeg er de bloem, bruine suiker en boter aan toe en meng alles goed onder elkaar. Voeg nu het water toe en kneed tot een vast mengsel. Laat minuten 5 minuten rusten in de koelkast.

4. Verwarm de oven voor op 180°C. Draai bolletjes van het mengsel en druk ze plat. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat en zet 15 minuten in de oven. Laat ze afkoelen.

5. Schep bolletjes ijs uit het frambozenijs en leg elk bolletje tussen 2 kletskopjes. Serveer meteen.

