Dit geliefde Oosterse eenpansgerecht met een twist móét je proberen: shakshuka met vis

12u00 0 Nina kookt Shakshu-wat? Shakshuka is een Israëlische gerecht waarbij je rauwe eieren in een pittig gekruide tomatensaus gaart. En handig: je maakt alles in één grote pan klaar! Het recept laat bovendien heel veel ruimte voor improvisatie en variatie: je kunt experimenteren met de groenten, de kruiden en kiezen voor vlees, veggie of vis. In dit recept is kabeljauwfilet de star of the show. Lekker gezond!

Wat heb je nodig?

1 ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

2 rode paprika

4 tomaten

1 el paprikapoeder

2 el tomatenpuree

2 kabeljauwfilets, in reepjes

1 tl cayennepeper

2 el citroensap

4 eieren

2 el gehakte peterselie

vers brood of stokbrood

peper en zout

olijfolie

scheutje water

Zo maak je het:

1.Verwijder de zaadlijsten van de rode paprika’s en snij in blokjes. Snij de tomaten in blokjes.

2. Verhit wat olie in een grote koekenpan en fruit de ui en knoflook enkele minuten. Voeg de cayennepeper en paprikapoeder toe samen met een scheutje water. Bak al roerend verder. Voeg de stukjes paprika toe en bak 2 minuten. Doe er de blokjes tomaat en de tomatenpuree bij en meng alles goed onder elkaar. Breng op smaak met het citroensap, peper en zout.

3. Verdeel de reepjes vis over de saus en zet het vuur laag.

4. Maak met een lepel 4 holletjes in de saus. Breek boven elk holletje een ei. Zet een deksel op de pan en laat de eieren in 5 minuten garen.

5. Garneer de shakshuka met gehakte peterselie. Serveer met het brood.

Zin in nog meer oosters? Probeer dan zeker de zoetzure kip met ananas.

