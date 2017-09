Dit gebeurt er met je lichaam als je die ochtendkoffie overslaat ND

Bron: Health 1 Nathan Dumao / Unsplash Nina kookt Behoor jij tot de categorie mensen die niet functioneert voor je dat eerste shot cafeïne hebt gehad 's ochtends? Het zit niet alleen in je hoofd, bevestigt de Amerikaanse professor neurofarmacologie Michael J. Kuhar. Een draak van een ochtendhumeur tot zelfs letterlijk misselijk zijn en overgeven: zo kan ons lichaam reageren als we dat dagelijks bakje troost overslaan.

Een kopje koffie kan zelfs de meest deprimerende maandag een tikje opvrolijken. Maar ook omgekeerd kan het ontbreken van dat bakje troost dan weer een stevig ochtendhumeur in gang zetten. En dat is geen verwend diva-gedrag, aldus professor Michael J. Kuhar van de Amerikaanse Emory University.



Griepachtige symptomen

Cafeïne maakt je alerter, energieker en geeft je humeur een boost, legt Kuhar uit. Als je gewend bent om dagelijks een kopje koffie te drinken, dan kan het skippen ervan zorgen voor gevoelens van neerslachtigheid, prikkelbaarheid, onhandig en sloom gedrag. Ook hoofdpijn als gevolg van een lagere bloeddruk kan voorkomen, tot zelfs koortsachtige symptomen zoals overgeven, misselijkheid, stijfheid en spierpijn. Die laatste symptomen ontdekten wetenschappers van Johns Hopkins University bij een groep frequente cafeïnegebruikers die drastisch stopten.

Het duurt 24 uur duurt voor cafeïne verdwenen is uit je lichaam. Daarom is het niet zo vreemd dat je 's ochtends weer naar koffie verlangt. Professor Kuhar

Afkickproces

"Je gaat eigenlijk door een soort van afkickproces," legt Kuhar uit. "Je lichaam kan dan wel niet in dezelfde mate verslaafd raken aan koffie dan aan drugs, je lijf kan er wel gewend aan raken. Aangezien het vierentwintig uur duurt voor cafeïne helemaal verdwenen is uit je lichaam, is het niet zo vreemd dat je 's ochtends weer naar koffie verlangt."



Sociaal aanvaard

"Veel mensen drinken hun koffie 's ochtends bij de krant of op een terrasje met vrienden," aldus Kuhar. "Je associeert koffie daarom met gezellige momenten. De opgewekte gevoelens die cafeïne veroorzaken, versterken die associatie. Zo is koffie ingebed in ons leven als een gezellig, sociaal aanvaard ritueel."



Minderen met koffie

Natuurlijk wil dit niet zeggen dat je voor eeuwig verslingerd bent aan dat kopje koffie 's ochtends. Wie kampt met slaap- of verteringsproblemen wil misschien wel minderen met cafeïne. Het is moeilijk te zeggen wanneer die 'afkickverschijnselen' zullen verdwijnen, want dat hangt sterk van persoon tot persoon af. Wel raadt Kuhar aan om stelselmatig te minderen met koffie als je cafeïnegebruik wil inperken, eerder dan meteen cold turkey te gaan. Zo kan je lichaam er langzaam aan wennen.