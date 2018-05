Deze voeding maakt IJslanders zo ultragezond Aiko van Hooijdonk

21 mei 2018

10u43

In de documentaire The World's Best Diet gaan presentatoren Jimmy Doherty en Kate Quilton op zoek naar de beste diëten ter wereld. IJsland scoort het beste en dat hebben ze hier aan te danken.

De lijst van beste voedingspatronen werd samengesteld door de wekelijkse boodschappen en typerende maaltijden te combineren met de daaraan gerelateerde cijfers van obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes. Bovenaan staat IJsland, vanwege het typische menu dat bestaat uit verse vis, vlees en zuivelproducten van hoge kwaliteit.

Unieke genenpool

Het IJslandse dieet draagt er aan bij dat IJslanders minder last hebben van Alzheimer, hart- en vaatziekten, beroertes en diabetes. Hiernaast worden IJslandse mannen het oudst van de wereld, met een levensverwachting van 81 jaar. Dit alles wil niet zeggen dat hetzelfde dieet ook hier zal leiden tot een betere gezondheid. IJslanders hebben namelijk een unieke genenpool en er is weinig vervuiling op het eiland.

Waar de IJslanders beschikken over het beste dieet, wordt het slechtste dieet toegeschreven aan de Marshalleilanden. Hier wordt namelijk weinig vers voedsel geconsumeerd en hun dieet bestaat vooral uit groenten uit blik, witte rijst en goedkoop, vet vlees als kalkoenstaart. De reden hiervoor is op zijn minst opvallend te noemen.

Importvoedsel

Tot aan de jaren '40 stonden de bewoners namelijk bekend als jagers en verzamelaars. Dit hield in dat verse producten werden gegeten en als gevolg hiervan kwam diabetes haast niet voor. Dit veranderde in 1944 toen Amerika de eilanden bezetten om atoomproeven op het nabijgelegen atol Bikini. Hierdoor werden de bewoners van de Marshalleilanden verdreven van hun jacht- en visgronden en dus werden de bewoners afhankelijk van Amerikaans importvoedsel. Dit vaak ongezonde eten heeft ertoe geleid dat de meest uitgevoerde operatie op de eilanden amputatie als gevolg van diabetes is.