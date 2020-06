Elke dag vers Gesponsorde inhoud Deze sterrenmaaltijd met kabeljauw en witte wijnsaus maak je makkelijk zelf thuis

18 juni 2020

12u00 0

Kabeljauw met witte wijnsaus en asperges: een gerecht dat op het menu van menig toprestaurant staat. En perfect voor een portie zelfverwennerij thuis, want zo moeilijk is het echt niet. Extra glaasje witte wijn erbij en geniet!



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

500 g kabeljauw

800 g groene asperges

200 g spinazie

2 uien, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

1 stengel selder, in stukken

enkele takjes tijm

500 g voorgekookte krieltjes

1 sjalot, gesnipperd

200 ml witte wijn

200 ml groentebouillon

400 ml room

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Snij het harde onderste deel van de asperges weg. Kook ze beetgaar in licht gezouten water.

2. Stoof de uien, look en selder in boter. Voeg de takjes tijm toe en laat even mee stoven. Blus met de wijn en de bouillon. Laat op een zacht vuur inkoken tot het vocht bijna verdampt is. Giet er de room bij en laat inkoken tot saus. Kruid met peper en zout.

3. Snijd de vis in éénpersoons porties en kruid met peper en zout. Bak ze goudbruin en gaar in boter. Stoof de sjalot in boter goudbruin. Voeg de spinazie toe en laat een beetje slinken. Bak de krieltjes goudbruin in boter.

4. Giet de roomsaus door een zeef. Halveer de asperges en schep ze onder de spinazie. Breng op smaak met peper en zout.



5. Verdeel de spinazie met de asperges over de borden. Leg er een stukje kabeljauw op, schep er de krieltjes bij en werk af met de saus.

