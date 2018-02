Deze seizoensgroenten zijn nu spotgoedkoop Ellen den Hollander

21 februari 2018

Wie over een klein budget voor de maaltijd beschikt of gewoonweg graag goedkoop eet, die kan deze maand veel groenten voor weinig kopen. Andijvie, boerenkool en pompoen zijn enkele van de seizoensgroenten die ruim verkrijgbaar zijn in de supermarkten en de groentewinkels.

Een heel populaire groente deze maand in andijvie. Het aanbod eraan in supermarkten is gigantisch en daarom is het zo goedkoop . Andijvie bevat veel vitamine K en wordt als supergezond beschouwd. Een zak van 400 gram kost nu circa 1 euro, voorgesneden en al. Wie een hele kool koopt op de markt is natuurlijk nog goedkoper uit.

Boerenkool is ook zo’n winterklassieker, die ook nog iets duurzamer is want boerenkool groeit ook in onze contreien, niet in Spanje. Een zak van 300 gram voorgesneden boerenkool kost ongeveer 1,20 euro. Bovendien is het een superfood, want de kool bevat veel ijzer, vitamine K, vitamine A en C en ook calcium. Spinazie bevat ook al veel vitaminen (A, E en K) en een boel antioxidanten die ziekten op afstand houden. Een zak met 450 gram verse spinazieblaadjes kosten rond de 1,50 euro.

Een andere typische wintergroente is de koolraap. Een bol kost bij de supermarkt nu ook rond 1 euro, voorgesneden groenten zijn wat duurder. Ook nog steeds verkrijgbaar – ook al is Halloween allang achter de rug – is de pompoen. Een flespompoen kost zo’n 2 euro en bekende oranje exemplaren kosten ook ongeveer zoveel. Daarmee valt al makkelijk een pan vol soep te maken.

De klassieker is natuurlijk de winterpeen. Een kilo kost in de meeste winkels nog geen euro. De wortel past in de soep, in de hutspot, in salades en talloze eenpansgerechten. Knolselderij - ook ongeveer 1 euro in de supermarkt - is veelzijdig. In de plaats van aardappelen in een stamppot of gewoon in de soep.

Qua fruit zijn deze maand weer veel abrikozen (vitamine E en antioxidant), avocado’s (onverzadigde vetzuren, veel vezels, veel vitaminen), kiwi’s (vitamine C, B en E) en perziken (veel vitamine C) verkrijgbaar. Er zijn ook veel peren (vitamine A, B, C en E), appels (voedingsvezels, kalium) en citrusvruchten zoals mandarijnen en sinaasappels (vitamine maar ook foliumzuur en vitamine B11) voor handen.