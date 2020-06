Deze must-have gadgets moet elke BBQ-lover in huis hebben Charlotte Fouquet

24 juni 2020

10u30

Bron: HLN Shop 1 HLN Shop Met een hittegolf voor de boeg is het momenteel overheerlijk barbecueweer. Perfect om in je kleine bubbel van vrienden en familie te genieten van een feestmaaltijd. Zorg wel voor de juiste barbecuespullen, dan blijft het allemaal lekker, gezellig én veilig.

Een goede barbecue is om te beginnen voldoende groot, praktisch in gebruik én gemakkelijk aan te steken. Kies meteen voor een formaat dat geschikt is voor meer mensen dan je gezin. Eens je een barbecue hebt, zal je merken dat je al eens vaker mensen uitnodigt. Let er ook op dat je de hoogte van het rooster kan aanpassen.

Houtskoolbarbecues zijn nog altijd het meest populair. Wil jij toch wat meer experimenteren, dan zijn er ook andere opties, zoals een Amerikaanse grillbarbecue, een kamado-BBQ (in ei-vorm), een gas-BBQ … Informeer je goed en kies vervolgens de BBQ die het best bij je past.

Het juiste gereedschap

Sukkelen met materiaal uit je keuken in plaats van echt BBQ-gereedschap aan te schaffen? Dat is echt een no go, toch als je het goed wil aanpakken. Bovendien is het onveilig. BBQ-gereedschap garandeert namelijk dat jij een veilige afstand tot het vuur kan bewaren. Kies dus ook voor tangen, vleesvorken en spatels van goede kwaliteit. Zo ben je zeker dat ze lang zullen meegaan. Draag er ook goed zorg voor. Maak ze meteen na de barbecue schoon en laat ze niet buiten liggen. Stel dat het regent, sta je daar mooi met je roestend materiaal.

Bescherm jezelf en je gezin

Een barbecue is altijd een beetje riskant. Het spreekt voor zich dat je je kinderen niet in de buurt van een aangestoken barbecue laat spelen. Zorg daarnaast ook voor bescherming voor jezelf. Ideaal is een schort van een stevig, onbrandbaar materiaal, zoals leer. Het is misschien warm als het putje zomer is, maar de echte professionals zie je wel nooit zonder. Om je handen te beschermen, kies je barbecuehandschoenen.

Accessoires voor een zomerse tafel

Een tuintafel mag wel wat uitbundiger zijn dan de eettafel binnen. Opvallende kleurtjes en motieven, zomerse kaarsjes … het draagt allemaal bij aan het zomergevoel. Hou het wel praktisch. Voorzie voldoende ruimte voor de vleesplank, salades en andere bijgerechten. Kies zeker wat de messen betreft voor kwaliteit. Niets zo vervelend als een slecht mes als je gegrild vlees wil snijden.

Hou je dranken koel

Je hebt zoveel eten voorzien voor je gasten, dat er in de koelkast geen plaats meer is voor de drank. Dat hoeft zeker bij een barbecue geen probleem te zijn. Investeer in een kleine drankenkoelkast voor op je terras, of kies voor een hippere optie, zoals een retrobadkuip of teil die je met ijs kan vullen. Ideaal voor een zomerse, informele barbecue!

