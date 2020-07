Elke dag vers Gesponsorde inhoud Deze moussaka met bloemkoolbechamel is een traktatie voor je smaakpapillen én voor je lijn

13 juli 2020

Iedereen eet graag moussaka. Alleen kan de traditionele variant zwaar vallen. Vervang je het lamsgehakt door kip en de bechamelsaus door gemalen bloemkoolroosjes met amandelmelk, krijg je een lekker lichte versie. Tweede portie, anyone?



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

2 aubergines

1 ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

bosje peterselie, fijngehakt

4 aardappelen

300 g kippengehakt

500 ml tomaten pasatta

1 el gedroogde oregano

olijfolie

peper en zout

Voor de saus:

1 kleine bloemkool

150 g geraspte kaas

50 ml amandelmelk

snuifje nootmuskaat

Zo maak je het:

1. Kook de aardappelen beetgaar in licht gezouten water. Snij de bloemkool in roosjes en kook ze gaar in gezouten water. Verwarm de oven voor op 180°C. Fruit de ui en de look aan in wat olijfolie. Voeg het gehakt, de oregano en wat peper en zout toe en bak het gehakt rul. Giet er de passata bij, voeg 2/3de van de peterselie toe en laat de saus 10 minuten zachtjes sudderen. Proef en kruid eventueel bij met peper en zout.

2. Giet de aardappelen af en snij in plakjes. Snij de aubergines in plakken van 1/2 cm. Bestrijk ze met olijfolie. Gril de aubergines aan beide kanten goudbruin en breng ze op smaak met peper en zout. Giet de bloemkoolroosjes af en doe ze in een blender. Voeg de amandelmelk, de helft van de kaas en 2 eetlepels olijfolie toe. Kruid met nootmuskaat, peper en zout en mix glad.

3. Vet een grote ovenschotel in met olie en bedek de bodem met de plakjes aardappelen. Verdeel er een laagje van de tomaten-gehaktsaus over. Leg daarop enkele plakjes gegrilde aubergine. Schep er de bloemkoolbechamel op en beleg opnieuw met aubergineplakjes. Schep er opnieuw tomatensaus op en strooi er de resterende kaas over. Zet 35 minuten in de oven. Werk af met de resterende peterselie. Lekker met een frisse sla.

