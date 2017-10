Deze koning der gourmet burgers met hinde en blauwe kaas maak je makkelijk zelf Aangeboden door Lidl

00u00 0 Nina kookt Gourmet burgers zijn sinds een aantal jaren hotter dan hot. Decadente versies met lamsvlees, Dierendonck-gehakt of exotische toppings hebben al heel wat harten overwonnen, maar déze bijzondere variant doet je die allemaal vergeten. Met een wild stukje hindesteak en pittige blauwschimmelkaas tover je de koning der gourmet burgers op je bord, en what's more: dit recept kan zelfs de grootste keukenkluns tot een goed einde brengen. That's how we like it!

Wat heb je nodig?

600 g hindesteak

1 ei

3 el paneermeel

1 kleine ui, gesnipperd

1 teentje look, gesnipperd

2 el gehakt peterselie

1 el mosterd

1 el tomatenketchup

1 sjalotje, fijngesnipperd

4 hamburgerbroodjes

8 el kersenconfituur

2 el verse tijmblaadjes

1 appel, in plakjes

1 peer, in plakjes

50 g blauwschimmelkaas

30 g rucola

olijfolie

peper en zout



Zo maak je het:

1. Snij het vlees met een scherp mes heel fijn. Meng er het ei, het paneermeel, de ui, de look, de peterselie, de mosterd en de ketchup onder en kruid met peper en zout.

2. Verdeel het vlees in porties en maak er hamburgers van. Bak ze goudbruin en gaar in wat olijfolie.

3. Verhit wat olijfolie in een steelpannetje en bak het sjalotje glazig. Roer er de confituur onder en kruid met de tijmblaadjes. Laat 5 minuten pruttelen.

4. Snij de broodjes horizontaal doormidden en leg ze op een bakplaat. Grill ze 10 minuten in de oven.

5. Bestrijk de onderste broodjeshelften met de kersenconfituur, leg er wat plakjes knapperige appel en peer op, gevolgd door de hamburger en een plakje blauwschimmelkaas. Voeg tot slot wat rucola toe en serveer meteen.

