Deze keukenitems berg jij vast ook verkeerd op TVM

02 november 2018

09u01 0 Nina kookt Worden je keukenmessen altijd snel bot of komen er krassen in pannen zonder dat je echt weet vanwaar die komen? Dat zou wel eens te maken kunnen hebben met hoe je deze keukenitems opbergt. Sommige spullen gaan een stuk langer mee als je ze juist zou wegleggen.

Pannen

Stapel jij je pannen ook op elkaar in een keukenkast? Stop er dan een laagje keukenrol tussen. Anders schuren ze tegen elkaar wat voor krassen zorgt. Bij teflonpannen kunnen krassen bijvoorbeeld leiden tot chemische stoffen die vrijkomen uit de anti-baklaag. Niet bepaald gezond. Bij pannen gemaakt van een ander materiaal zorgen krassen ervoor dat eten blijft plakken in de pan waardoor het sneller aanbakt.

Wijnglazen

Niemand wil een laagje stof in zijn of haar glas rood of wit, dus bergen we de glazen ondersteboven op zodat stof geen kans maakt. Dat doe je eigenlijk beter niet, omdat glazen heel gevoelig zijn. Doordat de randen van wijnglazen dunner zijn dan de onderkant komt er eigenlijk te veel kracht op staan waardoor ze sneller breken. Zet ze daarom rechtop in de kast en spoel ze snel even af voor je ze gaat gebruiken.

Messen

Een messenblok is niet voor niets uitgevonden. Door messen allemaal samen in een lade te bewaren, raakt de snijkant namelijk makkelijk beschadigd waardoor ze sneller kapot gaan of bot worden. Je kunt ook een magnetische strip boven je aanrecht hangen als je geen plaats hebt voor een massief blok.